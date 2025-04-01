Главное за вторник: 3,5 миллиарда евро от ЕС, НБУ сокращает продажу валюты

Украина получила еще 3,5 млрд евро от Евросоюза по программе Ukraine Facility. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль. «Эти средства помогут нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность», — отметил глава правительства.

НБУ сокращает продажу валюты на межбанке третий месяц подряд

Национальный банк в марте 2025 года купил на межбанковском валютном рынке $10 млн и продал $2,618 млрд. Чистая продажа валюты составила $2,608 млрд, что на $450 млн меньше, чем в феврале.

В Украине увеличилось количество миллиардеров — Forbes

В нынешний глобальный рейтинг самых богатых людей по версии Forbes вошли семеро украинских бизнесменов. Самым богатым среди украинских предпринимателей остается Ринат Ахметов.

Реформа упрощенки: когда и как ФЛП начнут платить налоги по-новому