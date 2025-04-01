НБУ сокращает продажу валюты на межбанке третий месяц подряд

Национальный банк в марте 2025 года купил на межбанковском валютном рынке $10 млн и продал $2,618 млрд. Чистая продажа валюты составила $2,608 млрд, что на $450 млн меньше, чем в феврале. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Нацбанк сокращает продажу валюты третий месяц. В феврале 2025 года чистая продажа валюты составила $3,058 млрд, а в январе — $3,75 млрд.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $16,81 млн;

продал $8 998,86 млн;

чистая продажа валюты — $8 982,05 млн.