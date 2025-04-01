Национальный банк в марте 2025 года купил на межбанковском валютном рынке $10 млн и продал $2,618 млрд. Чистая продажа валюты составила $2,608 млрд, что на $450 млн меньше, чем в феврале. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ сокращает продажу валюты на межбанке третий месяц подряд
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Нацбанк сокращает продажу валюты третий месяц. В феврале 2025 года чистая продажа валюты составила $3,058 млрд, а в январе — $3,75 млрд.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $16,81 млн;
- продал $8 998,86 млн;
- чистая продажа валюты — $8 982,05 млн.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1