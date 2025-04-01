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1 апреля 2025, 18:31 Читати українською

В Украине увеличилось количество миллиардеров — Forbes

В нынешний глобальный рейтинг самых богатых людей по версии Forbes вошли семеро украинских бизнесменов. Самым богатым среди украинских предпринимателей остается Ринат Ахметов, пишет украинская редакция Forbes.

В нынешний глобальный рейтинг самых богатых людей по версии Forbes вошли семеро украинских бизнесменов.

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Состояние Ахметова

В глобальном рейтинге владелец холдингов ДТЭК и «Метинвест» занимает 390 место. Оценка его состояния выросла с апреля прошлого года почти вдвое — с $4 млрд до $7,9 млрд.

На это повлияло увеличение выручки «Метинвеста» и ДТЭК, что повлияло на их рыночную стоимость. Среди других факторов — значительный рост оценки стоимости банка ПУМБ, дооценка денежных сбережений, полученных в качестве дивидендов, а также завершение строительства роскошной 139-метровой суперяхты Luminance, стоимость которой оценивается в $500 млн.

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук занял в глобальном рейтинге миллиардеров 1141 место, оценка его состояния увеличилась на 60% (или на $1,2 млрд) — до $3,2 млрд. Это повлияло на улучшение финансовых результатов трубного холдинга «Интерпайп», газодобывающей GeoAlliance и переоценку их рыночной стоимости. Также составители рейтинга повысили оценку личных сбережений Пинчука в форме недвижимости, денежных средств и других ценностей.

Петр Порошенко

В этом году в рейтинг Forbes вернулся Петр Порошенко, заняв 1947 место. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.

Андрей Веревский

Также в рейтинг миллиардеров вернулся Андрей Веревский: с оценкой состояния в $1,4 млрд он занял 2356 строчку. Его возвращение в список связано с недавним ростом капитализации подконтрольного агрохолдинга Kernel.

На 2623 месте с состоянием $1,2 млрд в рейтинге этого года оказались сразу трое украинцев — Вадим Новинский, Константин Жеваго и Влад Яценко, который также в этом году вернулся в рейтинг. Состояние Новинского и Жеваго осталось на прошлогоднем уровне.

Читайте также: Рейтинг миллиардеров от Forbes: сколько украинцев попало

Выбывший из списка

В то же время из перечня мировых миллиардеров выбыл совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов, в прошлом году занимавший в нем 2692 место с состоянием в $1 млрд.

Напомним

В 2024 году в мировой рейтинг самых богатых людей по версии Forbes входило только пять украинцев. При этом из него выбыл бизнесмен Игорь Коломойский.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
dsf21
dsf21
1 апреля 2025, 18:45
#
И когда они проспонсируют новый майдан? Или пока все чудово?
+
+30
milon
milon
1 апреля 2025, 18:58
#
Сейчас военные покупают по 10 квартир в таких ЖК как Новопечерские Липки, Французский квартал и не стыдятся приезжают прямо в военной форме. Только не нужно говорить что они заслужили их
+
0
vPrirech
vPrirech
1 апреля 2025, 19:19
#
Тут мабуть потрібно розуміти скільки з них захисників. Відсотоків 5 хоч є?
+
0
parseval
parseval
1 апреля 2025, 19:24
#
To milon
Справжні військові більшу частину бойових на жаль вимушені витрачати на спорядження та лікування, а не купляти квартири. Робіть висновки
+
0
bonv
bonv
1 апреля 2025, 19:27
#
Посадити всіх олігархів весною ©
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