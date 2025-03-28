Национальный банк предложил обязать банки подробнее информировать клиентов о получателях платежей при переводе средств. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте НБУ.
В Украине могут изменить правила денежных переводов
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Подробности
При переводе денег пользователи смогут видеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет.
Новые правила выпуска и обслуживания банковских карт могут быть введены с 1 октября 2025 года.
Банки предлагается обязать передавать эмитенту информацию о плательщике и получателе, в частности:
- код по ЕГРПОУ — для компаний;
- полный номер платежного инструмента — для физических лиц.
«Эквайр обязан по платежной операции, инициированной в пользу физического лица, передать эмитенту платежного инструмента плательщика уникальный (полный) номер платежного инструмента/номер счета получателя в формате IBAN или номер электронного кошелька получателя», — говорится в постановлении.
Кроме того, планируют уточнить требования к формированию банками платежных инструкций и определить обязательные их реквизиты, а для онлайн-платежей обязать банки предоставлять плательщикам свое полное наименование до начала инициирования перевода.
Очевидно, что изменения, предложенные НБУ, направлены на борьбу с мошенничеством.
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Напомним
«Минфин» писал, в украинских банках с 1 февраля начали действовать новые лимиты на переводы денег с карты на карту и по реквизитам. Новые ограничения относятся к клиентам без подтвержденных доходов.
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