Готовь авто к новым приключениям вместе с нами. С Finance.ua Страхование твое спокойствие на дороге под надежной защитой.
Весна без забот с Finance.ua Страхование
Сейчас как никогда безопасность на первом месте. И безопасность на дороге не исключение. Наличие страховки на авто дает внутреннее спокойствие и в случае ДТП не опустошает кошелек.
Мы подготовили вам предложения только от проверенных страховых компаний, таких как (цены актуальны по состоянию на 21 марта 2025 года).
- Интер-Полис — 2 847 грн
- Оранта — 2 890 грн
- Евроинс — 3 293 грн
- ТАС — 3 294 грн
- UNIQA — 3 354 грн
- Арсенал — 3 395 грн
- PZU — 3 852 грн
- INGO — 4 247 грн
- Европейский страховой альянс — 4 257 грн
- Универсальная — 4 288 грн
- VUSO — 5 671 грн
- ARX — 5 614 грн
- УСГ — 5 745 грн
Ловы -1000 грн по промокоду MINFIN1000 на Автогражданку и наслаждайся каждой поездкой без лишних забот.
- Оформление страхования за 5 минут
- Цены на страхование ниже, чем в страховом направлении
- Надежные и проверенные страховые компании
Предложение действует до 5 апреля 2025 года.
Скидка не должна быть больше 20% от общей стоимости полиса
Источник: Минфин
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