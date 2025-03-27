Весна без забот с Finance.ua Страхование

Готовь авто к новым приключениям вместе с нами. С Finance.ua Страхование твое спокойствие на дороге под надежной защитой.

Сейчас как никогда безопасность на первом месте. И безопасность на дороге не исключение. Наличие страховки на авто дает внутреннее спокойствие и в случае ДТП не опустошает кошелек.

Мы подготовили вам предложения только от проверенных страховых компаний, таких как (цены актуальны по состоянию на 21 марта 2025 года).

Интер-Полис — 2 847 грн

Оранта — 2 890 грн

Евроинс — 3 293 грн

ТАС — 3 294 грн

UNIQA — 3 354 грн

Арсенал — 3 395 грн

PZU — 3 852 грн

INGO — 4 247 грн

Европейский страховой альянс — 4 257 грн

Универсальная — 4 288 грн

VUSO — 5 671 грн

ARX — 5 614 грн

УСГ — 5 745 грн

Ловы -1000 грн по промокоду MINFIN1000 на Автогражданку и наслаждайся каждой поездкой без лишних забот.

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Цены на страхование ниже, чем в страховом направлении

Надежные и проверенные страховые компании

Предложение действует до 5 апреля 2025 года.

Скидка не должна быть больше 20% от общей стоимости полиса