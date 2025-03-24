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24 марта 2025, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: закон о новом высшем спецсуде, МВФ

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
24 марта 2025, 20:39
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Це несправедливо, потрібно ще в кожному селі створити по спецсуду, щоб розглядав справи проти сільради. Звісно судді мають бути з спецзарплатами і спецпенціями.
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