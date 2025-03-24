Главное за понедельник: закон о новом высшем спецсуде, МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании нового высшего специализированного суда, рассматривающего административные дела против центральных органов государственной власти. Это решение является одним из ключевых «маяков», необходимых для продления кредитной поддержки Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта

Международный валютный фонд рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта.

Индекс WIG-Ukraine приблизился к максимуму с начала войны на фоне переговоров в Саудовской Аравии

Индекс украинских акций WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) в пятницу вырос на 3,95%, достигнув 643,70 пункта, накануне переговоров между делегациями Украины, США и России, запланированных на понедельник в Эр-Рияде.

Акции «оборонки» Европы стали «мемными»: частные инвесторы снова наказали гедж-фонды