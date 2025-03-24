Индекс WIG-Ukraine приблизился к максимуму с начала войны на фоне переговоров в Саудовской Аравии

Индекс украинских акций WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) в пятницу вырос на 3,95%, достигнув 643,70 пункта, накануне переговоров между делегациями Украины, США и россии, запланированных на понедельник в Эр-Рияде. Это приблизило его к максимуму с начала войны — 650,96 пункта, пишет « Интерфакс-Украина ».

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Как изменилась стоимость акций

Акции компании Milkiland подорожали на 4,48%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК», чьи земли расположены поблизости от фронта, — на 2,25% и 1,75% соответственно, KSG-Agro — на 2,97%, а крупнейшего производителя сахара в Украине «Астарты» — на 4,80%. Акции Coal Energy, шахты которой остановлены из-за войны, но ранее демонстрировали быстрый рост, подскочили на 15,48%. Все эти ценные бумаги входят в состав индекса WIG-Ukraine.

На Лондонской бирже (LSE), где влияние розничных инвесторов меньше, чем на WSE, цена акций крупнейшего украинского производителя курятины — агрохолдинга МХП — осталась стабильной на уровне $6,1 по итогам дня.

Акции горнорудной компании Ferrexpo упали на 10,83% из-за очередных проблем с украинскими правоохранителями и налоговиками, которые заблокировали возврат НДС.

Рынок украинских еврооблигаций завершил неделю без положительной динамики. По данным Франкфуртской фондовой биржи, перед переговорами в Саудовской Аравии котировки либо не изменились, либо снизились на 0,2−1,6%, а ВВП-варранты подешевели на 0,64%.

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