Международный валютный фонд рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта — Железняк
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Что известно
«На 28 марта назначили заседание Борда МВФ по Украине. Будет уже седьмой пересмотр», — написал он.
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Напомним
«Минфин» писал, что под шестой пересмотр программы EFF Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике.
Появились три новых структурных маяка, а также один маяк (вступление в действие налогового законопроекта 11416-д) был выполнен как предварительная мера (prior action) перед шестым пересмотром.
20 декабря 2024 г. МВФ утвердил 6-просмотр программы EFF для Украины и выделил транш в размере $1,1 млрд.
Источник: Минфин
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