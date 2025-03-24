МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта — Железняк

Международный валютный фонд рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

«На 28 марта назначили заседание Борда МВФ по Украине. Будет уже седьмой пересмотр», — написал он.

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Напомним

«Минфин» писал, что под шестой пересмотр программы EFF Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике.

Появились три новых структурных маяка, а также один маяк (вступление в действие налогового законопроекта 11416-д) был выполнен как предварительная мера (prior action) перед шестым пересмотром.

20 декабря 2024 г. МВФ утвердил 6-просмотр программы EFF для Украины и выделил транш в размере $1,1 млрд.