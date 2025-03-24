Зеленский подписал закон о новом высшем спецсуде: важный шаг для сотрудничества с МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании нового высшего специализированного суда, рассматривающего административные дела против центральных органов государственной власти. Об этом говорится на сайте ВРУ. Это решение является одним из ключевых «маяков», необходимых для продления кредитной поддержки Международного валютного фонда (МВФ).

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Необходимость создания нового суда: требование МВФ

Создание нового высшего специализированного суда стало необходимо после ликвидации Окружного административного суда города Киева в 2022 году. Этот шаг важен для обеспечения эффективного рассмотрения административных дел против центральных органов государственной власти, что является одним из требований МВФ.

Процедура отбора судей: прозрачность и добродетель

Судьи для новых судов будут отобраны по результатам конкурсного отбора, проведенного Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС). Для обеспечения прозрачности процесса будет создан Экспертный совет, в состав которого войдут представители Совета судей Украины и международных организаций.

Международное участие: гарантия независимости

Участие международных экспертов в Экспертном совете гарантирует независимость и объективность процесса отбора судей. Решение Экспертного совета о несоответствии кандидата будет приниматься при условии, что за него проголосовали два международных эксперта.