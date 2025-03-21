Главное за неделю: ставка ФРС и увеличение налогов для ФЛП

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25−4,5% годовых. Согласно сообщению, ФРС с апреля будет снижать объем US Treasuries на своем балансе на $5 млрд в месяц, а не на $25 млрд, как сейчас.

Все системные банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года — НБУ

Мгновенными переводами Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 Национального банка Украины уже пользуются 19 банков из 61 на рынке, из которых 8 являются системно важными.

Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 18 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,15 млрд грн в эквиваленте, что на 8,61 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,54 млрд грн.

Германия выделит Украине более 11 млрд евро помощи к 2029 году

Правительство Германии утвердило выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году и планирует предоставить более 8 млрд евро поддержки в 2026—2029 годах, что вместе составит более 11 млрд евро.

Минфин опроверг информацию о повышении налогов для ФЛП