Главное за неделю: ставка ФРС и увеличение налогов для ФЛП
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25−4,5% годовых. Согласно сообщению, ФРС с апреля будет снижать объем US Treasuries на своем балансе на $5 млрд в месяц, а не на $25 млрд, как сейчас.
Все системные банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года — НБУ
Мгновенными переводами Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 Национального банка Украины уже пользуются 19 банков из 61 на рынке, из которых 8 являются системно важными.
Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций
Министерство финансов 18 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,15 млрд грн в эквиваленте, что на 8,61 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,54 млрд грн.
Германия выделит Украине более 11 млрд евро помощи к 2029 году
Правительство Германии утвердило выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году и планирует предоставить более 8 млрд евро поддержки в 2026—2029 годах, что вместе составит более 11 млрд евро.
Минфин опроверг информацию о повышении налогов для ФЛП
Министерство финансов не планирует повышение налогов для ФЛП. Как отметили в министерстве, законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не раньше следующего года за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках.
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