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20 марта 2025, 18:06 Читати українською

Все системные банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года — НБУ

Мгновенными переводами Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 Национального банка Украины уже пользуются 19 банков из 61 на рынке, из которых 8 являются системно важными. Об этом регулятор сообщил агентству «Интерфакс-Украина».

Мгновенными переводами Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 Национального банка Украины уже пользуются 19 банков из 61 на рынке, из которых 8 являются системно важными.
Фото: НБУ

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«Часть банков уже со своей стороны реализовала такой функционал, и сейчас 75% всех мгновенных платежей обрабатываются до 2 секунд, а до 3 секунд — 88%», — сказал замглавы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, если в декабре 2024 года прошло 11,5 тысячи мгновенных платежей, то уже за два первых месяца 2025 года — 55,2 тыс. платежей на сумму 543 млн. грн.

Шабан добавил, что динамика по подключению банков устраивает регулятора и он надеется, что в первом полугодии 2025 года все системно важные банки реализуют эту возможность.

Замглавы НБУ отметил, что новое обновление СЕП ориентировалось именно на мгновенные переводы и было поставлено условие, что платеж, отправляемый пользователем одного банка в другой по реквизитам IBAN, должен проходить до 10 секунд.

Представитель НБУ уточнил, что за сутки в СЕП в среднем проходит 1,3 млн. платежей на сумму около 658 млрд. грн., хотя она способна выполнять в 10 раз больше платежей.

Шабан также привел данные о структуре платежей за прошлый год: по количеству наибольшую долю составляют сделки до 1 тыс. грн — 40%, платежи от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн охватывают 55%, а транзакции свыше 100 тыс. грн. грн составляют 5%.

Однако по его словам, по сумме ситуация иная: платежи до 1 тыс. грн дают только 1% от общей суммы, сделки от 1 тыс. до 100 тыс. грн — 1,4%, в то время как транзакции более 100 тыс. грн. грн формируют 98,5% от общей суммы платежей.

Как сообщили в Нацбанке, по состоянию на 19 марта 2025 года участниками мгновенного перевода СЕП являются 20 непосредственных участников системы, среди которых Национальный банк и 19 банков: Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк, Райффазен Банк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк, А-Банк Идея Банк, ЕПБ, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Коминбанк, Банк Авангард.

Напомним

Новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЕП-4.1 — с функциональностью мгновенных кредитных переводов начала работу с 1 декабря 2024 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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NicolaZnow
NicolaZnow
20 марта 2025, 18:56
#
Цікаво, але не помітив миттєвості в платежах між учасниками які використовують СЕП 4.1. Як було 10−15 хвилин, так і залишилось …
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