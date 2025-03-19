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19 марта 2025, 14:18 Читати українською

Германия выделит Украине более 11 млрд евро помощи до 2029 года

Правительство Германии утвердило выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году и планирует предоставить более 8 млрд евро поддержки в 2026—2029 годах, что в сумме составит более 11 млрд евро. Об этом заявил министр финансов ФРГ Йорг Кукис, пишет Reuters.

Правительство Германии утвердило выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году и планирует предоставить более 8 млрд евро поддержки в 2026—2029 годах, что в сумме составит более 11 млрд евро.
Фото: reuters

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Что известно

Поскольку растет неопределенность по поводу будущего гарантий безопасности США под руководством президента Дональда Трампа, европейские страны находятся под растущим давлением, чтобы продемонстрировать свою приверженность Украине в ее войне с россией, включая военные расходы.

Министр финансов Йорг Кукис сообщил бюджетному комитету парламента о том, что требования для разрешения дополнительных средств выполнены, согласно представлению в комитет от его министерства.

Читайте: Германия ослабляет «долговой тормоз»: Бундестаг одобрил изменения в Конституцию

В письме министерство согласилось на дополнительные расходы в размере 2,547 млрд евро на этот год. Вместе с другими суммами, включая возмещение из Европейского фонда мира, Германия предоставит 3 миллиарда евро.

С 2026 по 2029 годы Кукис планирует одобрить обязательства на 8,252 миллиарда евро для военной помощи Украине, доведя общую сумму более 11 миллиардов евро.

Напомним

Как писал «Минфин», Бундестаг 18 марта одобрил поправки к Конституции страны, предусматривающие ослабление так называемого «долгового тормоза». Это решение открывает возможности для увеличения финансирования инфраструктурных проектов и расходов на оборону.

Мерц подчеркнул, что после одобрения изменений в Конституцию действующий канцлер Олаф Шольц сможет выделить Украине давно обещанную военную помощь в 3 миллиарда евро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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