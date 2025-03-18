Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 18 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,15 млрд грн в эквиваленте, что на 8,61 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,54 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

5,10 млрд грн под 16,35% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,31%);

3,40 млрд грн под 17,45% с погашением 9 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,44%).

В иностранной валюте:

191,41 млн евро под 3,24% с погашением 16 апреля 2026 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.