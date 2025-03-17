Министерство финансов не планирует повышение налогов для ФОП. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале.
Минфин опроверг информацию о повышении налогов для ФОПов
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Заявление Министерства
«Анонимные Телеграм каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФОП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках.
Читайте также: Правительство планирует повысить налоги для ФОП — детали
Этот процесс будет проходить публично и будет нуждаться в обсуждениях с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.
Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 9
Голосуйте знову за нас, вас буде чекати нових 6 неперевершених років:)
Вы это, определитесь. Что бы народ либо проголосовал на следующих выборах за Зеленского, либо нет
Ти шо камікадзе? чи мало людей бусифікують, корупції, дипломатичних квн та іншого))0)) ти б ще сказав за потенційного військового диктатора залужного голосувати)) хоча наш «мудрий» нарід проголосує за цих двох потужних…