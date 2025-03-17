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17 марта 2025, 11:57 Читати українською

Минфин опроверг информацию о повышении налогов для ФОПов

Министерство финансов не планирует повышение налогов для ФОП. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале.

Министерство финансов не планирует повышение налогов для ФОП.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Заявление Министерства

«Анонимные Телеграм каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФОП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках.

Читайте также: Правительство планирует повысить налоги для ФОП — детали

Этот процесс будет проходить публично и будет нуждаться в обсуждениях с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.

Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
17 марта 2025, 12:09
#
Спочатку ляпнути, потім заперечувати, типу як ми тут всі за малий бізнес стоїмо горою:)
Голосуйте знову за нас, вас буде чекати нових 6 неперевершених років:)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 марта 2025, 12:37
#
А можно ссылку, кто когда и что ляпнул и какая должность того кто ляпал. Пока я вижу что ляпают языком другие. Так же как ляпали о подорожании доставки газа для населения.
+
0
ESP3
ESP3
17 марта 2025, 12:26
#

Вы это, определитесь. Что бы народ либо проголосовал на следующих выборах за Зеленского, либо нет
+
+60
Я_ __
Я_ __
17 марта 2025, 12:36
#
«проголосовал на следующих выборах за Зеленского»

Ти шо камікадзе? чи мало людей бусифікують, корупції, дипломатичних квн та іншого))0)) ти б ще сказав за потенційного військового диктатора залужного голосувати)) хоча наш «мудрий» нарід проголосує за цих двох потужних…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 марта 2025, 12:40
#
Стоп! А кто это .военный диктатор. можно конкретно озвучить фамилию.
+
0
KlaviK
KlaviK
17 марта 2025, 12:53
#
Тут, як на мене, більше питання хто буде на виборах. ЗЕ має великі шанси на другий термін, якщо з ним буде змагатись Арестович, Дубинський, Порошенко і Тимошенко. За кого тут «мудро» голосувати дуууже важко відповісти)
+
+15
Ranet
Ranet
17 марта 2025, 12:38
#
«Труд освобождает!» ©
+
+15
juular
juular
17 марта 2025, 12:45
#
Шум стихнет — примут. Не отменили, а — перенесли.
+
0
Ramo
Ramo
17 марта 2025, 13:24
#
Принцип роботи зевлади- закинути в інформаційний простір інформацію і відслідковувати реакцію суспільства. Зайшло, ну та й добре. Ні - ми не винні, це все попередники. Розумних стратегічних рішень в державному управлінні зевлада не генерує взагалі.
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