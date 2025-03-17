Минфин опроверг информацию о повышении налогов для ФОПов

Министерство финансов не планирует повышение налогов для ФОП. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Заявление Министерства

«Анонимные Телеграм каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФОП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках.

Читайте также: Правительство планирует повысить налоги для ФОП — детали

Этот процесс будет проходить публично и будет нуждаться в обсуждениях с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.

Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой.