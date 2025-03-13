Главное за четверг: Новые тарифы Ощадбанка, транш от Канады и увольнения в КГГА

С 1 апреля 2025 года Ощадбанк меняет тарифы на ряд банковских услуг. Поскольку многие украинские получают заработную плату, пенсии и другие выплаты через этот государственный банк, изменение тарифов повлияет на значительное количество клиентов.

Земельная коррупция в Киеве: Кличко сообщил о массовых увольнениях в КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений чиновников КГГА на фоне новостей о земельной коррупции в столице.

Хлеб дороже, молочка дешевле: какие ценники на продукты увидим до конца марта

Ценники на еду в Украине снова пошли вверх. По данным Госстата, только за февраль продукты подорожали на 1,2%, а в годовом исчислении продуктовая инфляция ускорилась до 15%. Для сравнения: по итогам января цифры составили 1,1% и 14,1% соответственно. «Минфин» ведет собственный мониторинг цен на продукты питания. Поэтому редакция традиционно проанализировала происходящее на продуктовом рынке.

Украина получила первый транш от Канады в размере $1,7 млрд в рамках инициативы G7 ERA

Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

В Украине более 3 тысяч украинцев — официальные «миллионеры»

3186 граждан в течение января — февраля уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Общая сумма задекларированных ими доходов — 21,8 млрд гривен.