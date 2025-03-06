Верховный суд США отклонил ходатайство Трампа о замораживании иностранной помощи USAID

Верховный суд США нанес удар по замораживанию иностранной помощи, введенной президентом Дональдом Трампом, возобновив постановление суда низшей инстанции, требующее выплаты до $2 млрд подрядчикам за уже выполненные работы, пишет Forbes.ua со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно

Судьи отклонили просьбу Трампа отменить указ, затрагивающий деньги, принадлежащие Агентству США по международному развитию и Государственному департаменту.

В своем однопараграфном определении суд приказал федеральному судье первой инстанции пересмотреть сроки выплаты денег, поскольку начальные сроки уже истекли.

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Гуманитарные организации утверждают, что заморозка финансирования переворачивает сотни проектов, заставляя партнеров USAID увольнять или отправлять в неоплачиваемый отпуск тысячи американских рабочих и подвергая людей, зависящих от помощи, риску заболевания и смерти.

Решения Верховного суда намекают на готовность служить сдерживающим фактором для Трампа, поскольку он заявляет о своей широкой власти по реформированию правительства и сокращению расходов даже в тех сферах, где Конгресс выделил деньги.

Решение также предусматривает, что суд, по крайней мере, в некоторых случаях, готов поддержать судей, которые приходят к выводу, что администрация может нарушать закон.

Напомним

Ранее окружной судья США Амир Али вынес решение, которое дало администрации 36 часов на оплату работ, выполненных до 13 февраля. Но выдал это распоряжение после того, как гуманитарные организации предоставили доказательства того, что администрация Трампа не выполнила его предварительное распоряжение о разморозке платежей.

Команда Трампа заявила Верховному суду, что не может выполнить следующий приказ Али в столь короткие сроки. Юридический иск происходит в то же время, когда администрация уволила или отправила в отпуск тысячи сотрудников USAID.

Группы помощи также хотят, чтобы судья не позволил Белому дому расформировать USAID и помешать ему обрабатывать платежи и возобновлять гранты и контракты.

20 января 2025 г., в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

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3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора USAID.