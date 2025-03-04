США приостановили поставки оружия, в ЕС представили план поддержки Украины: главное за вторник

Президент США Дональд Трамп якобы распорядился приостановить военную помощь Украине, касающуюся в том числе еще не отправленного оружия, оказание которого было согласовано при администрации Байдена.

Фон дер Ляен представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины на 800 миллиардов евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины.

Украинцы в феврале перестали скупать валюту

Население в феврале 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,417 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,375 млрд. Чистая покупка валюты составила $958 млн.

Стратегический резерв криптовалют США: зачем он нужен Трампу и как изменит мир

3 марта биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов на прошлой неделе. Это произошло после того, как президент США объявил о планах включить его и некоторые другие цифровые активы в новый стратегический криптозерв США.