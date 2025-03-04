Президент США Дональд Трамп якобы распорядился приостановить военную помощь Украине, касающуюся в том числе еще не отправленного оружия, оказание которого было согласовано при администрации Байдена. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают Reuters и «Голос Америки» со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме.
Трамп приостановил поставки Украине еще не отправленного оружия — СМИ
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Что известно
Reuters пишет, что Трамп «поставил на паузу» военную помощь Украине после ссоры с Зеленским в Белом доме.
«Президент Трамп прямо говорил, что сосредоточен на достижении мира. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были сосредоточены на этом. Мы приостанавливаем и пересматриваем помощь, чтобы гарантировать, что это будет способствовать какому-либо решению», — прокомментировал источник издания на условиях анонимности.
В Белом доме по запросу агентства не стали давать комментариев, в частности, относительно возможной продолжительности паузы и объемов и количества оружия, которое коснется это решение.
Об остановке помощи узнал также корреспондент «Голоса Америки» Остап Ярыш, приводя такие же слова собеседника по администрации.
«Пауза в военной помощи США для Украины касается оружия, которое еще должно быть передано. Если посмотреть на более старые анонсы администрации Байдена, прежде всего речь идет о жизненно важных ракетах-перехватчиках для ПВО и артиллерийских боеприпасах», — пишет Остап Ярыш.
Решение президента США Дональда Трампа поставить на паузу всю военную помощь Украине якобы касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.
Напомним
Перед этим также неофициально сообщалось, что администрация Дональда Трампа прекратила финансирование покупки нового оружия для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки оружия из американских запасов.
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Комментарии - 11
«Зеленський про план перемоги: має спрацювати до грудня»
«Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки — міжнародна угода, укладена 13 червня 2024 року між Україною та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки Україні, яка передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.»
«Це список безпекових угод, підписаних між Україною та іншими країнами відповідно до Спільної декларації країн „Групи семи“ від 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 угод»
Для чого пишуть «нібито»…
-людина «нібито» у військовій формі на камеру била цивільного,
— особа «нібито» схожа на депутата збила людину на пішоходному переході,
— нібито працівник тцк нібто стріляв в цивільну особу з нібито макету зброї…
Посмотрим что скажут американские оружейники на отказ поставлять законтрактованное оружие Украине из-за того что Зе был как-то не так одет в Белом Доме, такого рода манипуляции будут бить как на будущие продажи оружия так и по доллару.