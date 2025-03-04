Трамп приостановил поставки Украине еще не отправленного оружия — СМИ

Президент США Дональд Трамп якобы распорядился приостановить военную помощь Украине, касающуюся в том числе еще не отправленного оружия, оказание которого было согласовано при администрации Байдена. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают Reuters и «Голос Америки» со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме.

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Что известно

Reuters пишет, что Трамп «поставил на паузу» военную помощь Украине после ссоры с Зеленским в Белом доме.

«Президент Трамп прямо говорил, что сосредоточен на достижении мира. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были сосредоточены на этом. Мы приостанавливаем и пересматриваем помощь, чтобы гарантировать, что это будет способствовать какому-либо решению», — прокомментировал источник издания на условиях анонимности.

В Белом доме по запросу агентства не стали давать комментариев, в частности, относительно возможной продолжительности паузы и объемов и количества оружия, которое коснется это решение.

Об остановке помощи узнал также корреспондент «Голоса Америки» Остап Ярыш, приводя такие же слова собеседника по администрации.

«Пауза в военной помощи США для Украины касается оружия, которое еще должно быть передано. Если посмотреть на более старые анонсы администрации Байдена, прежде всего речь идет о жизненно важных ракетах-перехватчиках для ПВО и артиллерийских боеприпасах», — пишет Остап Ярыш.

Решение президента США Дональда Трампа поставить на паузу всю военную помощь Украине якобы касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Напомним

Перед этим также неофициально сообщалось, что администрация Дональда Трампа прекратила финансирование покупки нового оружия для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки оружия из американских запасов.