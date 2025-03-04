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4 марта 2025, 9:40 Читати українською

Трамп приостановил поставки Украине еще не отправленного оружия — СМИ

Президент США Дональд Трамп якобы распорядился приостановить военную помощь Украине, касающуюся в том числе еще не отправленного оружия, оказание которого было согласовано при администрации Байдена. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают Reuters и «Голос Америки» со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп якобы распорядился приостановить военную помощь Украине, касающуюся в том числе еще не отправленного оружия, оказание которого было согласовано при администрации Байдена.
Фото: Getty images

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Что известно

Reuters пишет, что Трамп «поставил на паузу» военную помощь Украине после ссоры с Зеленским в Белом доме.

«Президент Трамп прямо говорил, что сосредоточен на достижении мира. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были сосредоточены на этом. Мы приостанавливаем и пересматриваем помощь, чтобы гарантировать, что это будет способствовать какому-либо решению», — прокомментировал источник издания на условиях анонимности.

В Белом доме по запросу агентства не стали давать комментариев, в частности, относительно возможной продолжительности паузы и объемов и количества оружия, которое коснется это решение.

Об остановке помощи узнал также корреспондент «Голоса Америки» Остап Ярыш, приводя такие же слова собеседника по администрации.

«Пауза в военной помощи США для Украины касается оружия, которое еще должно быть передано. Если посмотреть на более старые анонсы администрации Байдена, прежде всего речь идет о жизненно важных ракетах-перехватчиках для ПВО и артиллерийских боеприпасах», — пишет Остап Ярыш.

Решение президента США Дональда Трампа поставить на паузу всю военную помощь Украине якобы касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Напомним

Перед этим также неофициально сообщалось, что администрация Дональда Трампа прекратила финансирование покупки нового оружия для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки оружия из американских запасов.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
0
juular
juular
4 марта 2025, 9:55
#
По крайней мере — звучит хорошо
+
0
kingcity
kingcity
4 марта 2025, 10:09
#
Звернення Леха Валєнси та інших лідерів польської Солідарності, людей, які добре знають, що таке боротьба за свободу і демократію, до Дональда Трампа:

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
4 марта 2025, 10:13
#
Не страшно, тому що:
«Зеленський про план перемоги: має спрацювати до грудня»
«Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки — міжнародна угода, укладена 13 червня 2024 року між Україною та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки Україні, яка передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.»
«Це список безпекових угод, підписаних між Україною та іншими країнами відповідно до Спільної декларації країн „Групи семи“ від 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 угод»
+
+15
Я_ __
Я_ __
4 марта 2025, 10:22
#
Потужно…вовка постарався, зробив все можливе і неможливе, треба бахнути тепер літр незламності і закусити кілограмом потужності, щоб була повна єдність.
+
+75
Я_ __
Я_ __
4 марта 2025, 10:24
#
«Президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні»

Для чого пишуть «нібито»…

-людина «нібито» у військовій формі на камеру била цивільного,
— особа «нібито» схожа на депутата збила людину на пішоходному переході,
— нібито працівник тцк нібто стріляв в цивільну особу з нібито макету зброї…
+
+30
juular
juular
4 марта 2025, 10:36
#
Да подтвердили уже. Вообще, сейчас такой быстрый информационнный поток, что, наверно ,новости лучше читать через день или два… сработает как «фильтр» и эмоций меньше тратить))) В любом случае до конца далеко, Зеленский и Европа держат курс на третью мировую… пока так видится.
+
0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
4 марта 2025, 10:56
#
На третю світову тримає курс тільки один дебіл з росії,порушуючи міжнародне право.
+
0
Fatclerk3994
Fatclerk3994
4 марта 2025, 10:56
#
От нєє. Історія нас вчить, що для початку світової війни без України мають підписати якусь таку «мюнхенську» мирну угоду між дєдами. А там має понестись на світову війну. Хоча історичні аналогії іноді не спрацьовують. Але частіше спрацьовують. Це всьо через те, що люди (тут і за акєяном) голосують ща популістичних політиків, які навалюють дурних передвиборних обіцянок))
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
4 марта 2025, 10:49
#
Якобы
+
0
zevs1
zevs1
4 марта 2025, 11:04
#
Конфликтная ситуация -это тоже развитие отношений.
Посмотрим что скажут американские оружейники на отказ поставлять законтрактованное оружие Украине из-за того что Зе был как-то не так одет в Белом Доме, такого рода манипуляции будут бить как на будущие продажи оружия так и по доллару.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
4 марта 2025, 11:12
#
А что удивительного? Это их право. Они тоже никому ничего не должны. Как по мне, вообще, непонятно зачем изначально вмешивались в европейские дела. Теперь все становится на свои места.
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