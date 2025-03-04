Украинцы в феврале перестали скупать валюту

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Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты.

В целом с начала года украинцы купили в банках $2,438 млрд.

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Курс доллара в феврале

Курс доллара на наличном рынке в феврале колебался ниже 42 гривен. В результате за месяц доллар подешевел на 15 копеек до 41,85 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал на 20 копеек до 41,50 грн/доллар.

В феврале официальный курс доллара колебался в узком диапазоне 41,50−41,70 грн/доллар.

За февраль курс доллара упал на 0,7% — с 41,82 грн/доллар до 41,51 грн/доллар.