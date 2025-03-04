Население в феврале 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,417 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,375 млрд. Чистая покупка валюты составила $958 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Украинцы в феврале перестали скупать валюту
Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты.
В целом с начала года украинцы купили в банках $2,438 млрд.
Читайте: Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума за 12 лет
Читайте также: Доллар и евро снова лихорадит: до каких пределов возможны скачки курса и почему
Курс доллара в феврале
Курс доллара на наличном рынке в феврале колебался ниже 42 гривен. В результате за месяц доллар подешевел на 15 копеек до 41,85 гривен.
Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал на 20 копеек до 41,50 грн/доллар.
В феврале официальный курс доллара колебался в узком диапазоне 41,50−41,70 грн/доллар.
За февраль курс доллара упал на 0,7% — с 41,82 грн/доллар до 41,51 грн/доллар.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 2
Населення в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,417 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,375 млрд.»
Ці дані максимально необ`єктивні, оскільки існує так багато обмінників, плюс обмінники працюють тоді коли треба, а не виключно тоді, коли людина на роботі і щоб купити валюту в банку, треба або в обід летіти, або йти раніше з роботи, або відпрошуватися)) і ще треба спрогнозувати, яка черга може бути в банку і чи буде там валюта в принципі, бо можна замовити звісно, але це не є гарантією наявності валюти)
Чи то в обмінник прийшов, як біла людина, без черг, купив валюту скільки треба і пішов собі по своїх справах далі, не підлаштовуючись під графіки ніякі, бо обмінники і після 18:00 працюють і у вихідні дні.
що ранiше купили у населення.
Банки продають як готiвкову, так i безготiвкову валюту.
До речi, безготiвкову валюту багато банкiв продають цiлодобово, без перерви на обiд та вихiднi…