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4 марта 2025, 13:47 Читати українською

Украинцы в феврале перестали скупать валюту

Население в феврале 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,417 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,375 млрд. Чистая покупка валюты составила $958 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Население в феврале 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,417 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,375 млрд.
Фото: depositphotos

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Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты.

В целом с начала года украинцы купили в банках $2,438 млрд.

Читайте: Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума за 12 лет

Читайте также: Доллар и евро снова лихорадит: до каких пределов возможны скачки курса и почему

Курс доллара в феврале

Курс доллара на наличном рынке в феврале колебался ниже 42 гривен. В результате за месяц доллар подешевел на 15 копеек до 41,85 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал на 20 копеек до 41,50 грн/доллар.

В феврале официальный курс доллара колебался в узком диапазоне 41,50−41,70 грн/доллар.

За февраль курс доллара упал на 0,7% — с 41,82 грн/доллар до 41,51 грн/доллар.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Я_ __
Я_ __
4 марта 2025, 14:05
#
«Українці в лютому перестали скуповувати валюту
Населення в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,417 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,375 млрд.»

Ці дані максимально необ`єктивні, оскільки існує так багато обмінників, плюс обмінники працюють тоді коли треба, а не виключно тоді, коли людина на роботі і щоб купити валюту в банку, треба або в обід летіти, або йти раніше з роботи, або відпрошуватися)) і ще треба спрогнозувати, яка черга може бути в банку і чи буде там валюта в принципі, бо можна замовити звісно, але це не є гарантією наявності валюти)

Чи то в обмінник прийшов, як біла людина, без черг, купив валюту скільки треба і пішов собі по своїх справах далі, не підлаштовуючись під графіки ніякі, бо обмінники і після 18:00 працюють і у вихідні дні.
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Qwerty1999
Qwerty1999
4 марта 2025, 14:10
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ПОВи продають тiльки ту валюту,
що ранiше купили у населення.

Банки продають як готiвкову, так i безготiвкову валюту.
До речi, безготiвкову валюту багато банкiв продають цiлодобово, без перерви на обiд та вихiднi…
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