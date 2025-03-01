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1 марта 2025, 15:20 Читати українською

Госдеп США остановил инициативу по поддержке энергосистемы Украины — СМИ

Госдеп США прекратил реализацию проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по восстановлению энергосети Украины после военных атак россии. Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на слова двух представителей USAID, работающих в миссии агентства в Украине.

Госдеп США прекратил реализацию проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по восстановлению энергосети Украины после военных атак россии.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует россии, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях», — утверждает один из собеседников NBC News.

«россия ведет двойную войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, [включая] укрепление энергетической сети… Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса», — добавляет он.

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По словам сотрудников USAID, прекращение финансирования сделает энергетическую сеть Украины уязвимой, поскольку она подвергнется новым нападениям новых российских ракет.

На основе документа, полученного NBC News, Государственный департамент также приказал прекратить программу, направленную на реформирование финансового сектора.

Трамп против USAID

Президент США Дональд Трамп и его советник-миллиардер Илон Маск, возглавляющий так называемый Департамент эффективности правительства (DOGE), утверждают, что USAID следует закрыть.

Администрация президента отправила большинство из 10 000 сотрудников USAID в административный отпуск и отменила десятки контрактов, что повлияло на проекты от Африки до Украины и привело к потере сотен рабочих мест в США.

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20 января 2025 г., в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

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3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора USAID.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zephyr
zephyr
1 марта 2025, 17:01
#
Лучше бы сказали, сколько конкретно они уже потратили на эту инициативу, чтобы можно было оценить потери. А, точно- цифры есть, но Украина уже год не получает денег от неё. Раньше она не получала их, а теперь- не будет получать. Это так по-американски, продвинуто, вау!
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