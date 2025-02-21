Рост ВВП замедлился, МВФ приступил к пересмотру программы EFF: главное за неделю

В январе 2025 г. украинская экономика выросла на 1,5%. Драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия, также внутренняя торговля. Об этом сообщил первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

Топ-10 самых прибыльных банков за 2024 год

Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд. гривен прибыли после налогообложения. Это на 24,9% больше, чем за 2023 год (83 млрд гривен).

МВФ начал миссию для просмотра программы EFF

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем начала 20 февраля в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF).

ЕС готовит военную помощь Украине на 6 миллиардов евро — Politico