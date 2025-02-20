Топ-10 самых прибыльных банков за 2024 год

Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 24,9% больше, чем за 2023 год (83 млрд гривен). Об этом говорится в данных НБУ .

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Кто лидирует

Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 40,141 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощадбанк (14,832 млрд гривен), на третьем — также государственный Укрэксимбанк — 5,561 млрд гривен.

Далее следуют банки иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,276 млрд гривен и ОТП БАНК — 4,120 млрд гривен.

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Название банка Прибыль, млрд грн Приватбанк 40,141 Сбербанк 14,832 Укрэксимбанк 5,561 Райффайзен Банк 4,276 ОТП Банк 4,120 Креди Агриколь 4,091 УкрСиббанк 4,075 ПУМБ 3,942 Смысл Банк 3,812 Универсал Банк 3,721

По данным НБУ, 52 из 61 банка получили прибыль на сумму 104,1 млрд гривен, а 9 банков показали убытки на 418 млн гривен.

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