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20 февраля 2025, 15:15 Читати українською

Топ-10 самых прибыльных банков за 2024 год

Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 24,9% больше, чем за 2023 год (83 млрд гривен). Об этом говорится в данных НБУ.

Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд гривен прибыли после налогообложения.
Фото: depositphotos

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Кто лидирует

Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 40,141 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощадбанк (14,832 млрд гривен), на третьем — также государственный Укрэксимбанк — 5,561 млрд гривен.

Далее следуют банки иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,276 млрд гривен и ОТП БАНК — 4,120 млрд гривен.

Читайте также: Банки в прошлом году получили 103,7 млрд грн чистой прибыли — НБУ

Название банка Прибыль, млрд грн
Приватбанк 40,141
Сбербанк 14,832
Укрэксимбанк 5,561
Райффайзен Банк 4,276
ОТП Банк 4,120
Креди Агриколь 4,091
УкрСиббанк 4,075
ПУМБ 3,942
Смысл Банк 3,812
Универсал Банк 3,721

По данным НБУ, 52 из 61 банка получили прибыль на сумму 104,1 млрд гривен, а 9 банков показали убытки на 418 млн гривен.

Читайте: Приватбанк уплатил почти 40,9 млрд гривен налога в бюджет

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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