Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 24,9% больше, чем за 2023 год (83 млрд гривен). Об этом говорится в данных НБУ.
Топ-10 самых прибыльных банков за 2024 год
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Кто лидирует
Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 40,141 млрд гривен.
На втором месте государственный Ощадбанк (14,832 млрд гривен), на третьем — также государственный Укрэксимбанк — 5,561 млрд гривен.
Далее следуют банки иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,276 млрд гривен и ОТП БАНК — 4,120 млрд гривен.
Читайте также: Банки в прошлом году получили 103,7 млрд грн чистой прибыли — НБУ
|Название банка
|Прибыль, млрд грн
|Приватбанк
|40,141
|Сбербанк
|14,832
|Укрэксимбанк
|5,561
|Райффайзен Банк
|4,276
|ОТП Банк
|4,120
|Креди Агриколь
|4,091
|УкрСиббанк
|4,075
|ПУМБ
|3,942
|Смысл Банк
|3,812
|Универсал Банк
|3,721
По данным НБУ, 52 из 61 банка получили прибыль на сумму 104,1 млрд гривен, а 9 банков показали убытки на 418 млн гривен.
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