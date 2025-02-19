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19 февраля 2025, 8:42 Читати українською

ЕС готовит военную помощь Украине на 6 миллиардов евро — Politico

Страны-члены Европейского Союза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих дипломатов ЕС.

Страны-члены Европейского Союза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с россией.
Фото: pixabay.com

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По данным издания, в пакет могут войти более 1,5 млн. артиллерийских снарядов, а также системы ПВО. Есть вероятность, что его обнародуют перед визитом еврокомиссаров в Украину 24 февраля — годовщину полномасштабного вторжения россии.

Два анонимных дипломата заявили, что пакет военной помощи на 6 млрд евро является отправной точкой, и он может увеличиться до 10 млрд евро или больше, поскольку страны будут изучать свои запасы, чтобы понять, что они могут прислать в Украину.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят пакет помощи во время своей очередной встречи в Брюсселе, которая должна пройти на следующей неделе.

Один из дипломатов заявил, что Украине могут предоставить как военную технику, так и деньги. Вклад стран ЕС будет пропорционален их валовому национальному доходу.

«Большой пакет военной помощи станет ощутимым проявлением решимости ЕС поддержать Украину после того, как экстренная встреча лидеров в Париже в понедельник не принесла конкретных решений. Евросоюз был отстранен от переговоров между США и россией по прекращению войны, что вызвало возмущение в столицах ЕС, а также в Киеве», — пишет Politico.

Новая военная помощь поможет Украине сдержать российские атаки на линии фронта и защитить свои города от ударов с воздуха. Это также может подкрепить доводы ЕС в пользу участия блока в мирных переговорах.

Пока неизвестно, согласует ли ЕС этот пакет помощи в целом или его поддержит коалиция желающих стран. Один из дипломатов сказал, что единодушное одобрение помощи маловероятно, учитывая противодействие Венгрии.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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