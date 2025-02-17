Рост ВВП Украины в январе замедлился до 1,5% — Минэкономики

В январе 2025 г. украинская экономика выросла на 1,5%. Драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия, также внутренняя торговля. Об этом сообщил первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

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Замедление темпов роста

«Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров. Ключевыми факторами роста стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья. Также высокими оставались закупки отечественной продукции сектора ОПК, а это в свою очередь стимулировало увеличение производства в машиностроении», — рассказал Соболев.

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Рост ВВП в январе 2025 оценивается на уровне 1,5%. Перерабатывающая отрасль, внутренняя торговля и строительство продолжали демонстрировать положительную динамику. В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства.

Также зафиксировано падение в добывающей отрасли и транспорте. Причины — остановка работы шахт в Донецкой области, которые размещены на линии столкновения. Также наблюдались сбои в снабжении электроэнергией из-за массированных ракетных атак.

Напомним

В декабре 2024 г. рост ВВП оценивается на уровне 1,7%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года — 2,7% в год.

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