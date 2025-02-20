МВФ начал миссию для просмотра программы EFF

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем начала 20 февраля в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Информация о деталях работы миссии пока отсутствует.

Отметим, что в случае успешного прохождения по Украине 7-го пересмотра программы EFF в бюджет поступит $917,54 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что под шестой пересмотр программы EFF Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике.

Появились три новых структурных маяка, а также один маяк (вступление в действие налогового законопроекта 11416-д) был выполнен как предварительная мера (prior action) перед шестым пересмотром.

20 декабря 2024 г. МВФ утвердил 6-просмотр программы EFF для Украины и выделил транш в размере $1,1 млрд.