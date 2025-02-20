Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем начала 20 февраля в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, сообщает Интерфакс-Украина.
МВФ начал миссию для просмотра программы EFF
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Информация о деталях работы миссии пока отсутствует.
Отметим, что в случае успешного прохождения по Украине 7-го пересмотра программы EFF в бюджет поступит $917,54 млн.
Напомним
«Минфин» писал, что под шестой пересмотр программы EFF Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике.
Появились три новых структурных маяка, а также один маяк (вступление в действие налогового законопроекта 11416-д) был выполнен как предварительная мера (prior action) перед шестым пересмотром.
20 декабря 2024 г. МВФ утвердил 6-просмотр программы EFF для Украины и выделил транш в размере $1,1 млрд.
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Комментарии - 3
А где активисты с «флешмобом» отказа от Himars, ATACMS, Starlink и F-16?
Ну, или хотя бы от Apple, Microsoft и Google…