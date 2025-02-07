Из-за остановки работы Американского агентства по международному развитию (USAID) временно прекратили работу и ряд комиссий, отбирающих представителей судейского корпуса и правоохранительных органов. Об этом заявила Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает Интерфакс-Украина.
Без финансирования USAID остановилась работа комиссий по отбору судей и главы БЭБ — Стефанишина
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«Сейчас, когда у нас один из ключевых доноров (USAID, — ред.) временно прекратил работу, то временно прекратил работу и ряд комиссий, отбирающих представителей судейского корпуса, правоохранительных органов, разорванные контракты, и мы должны снова пересобрать этот пазл», — сказала Стефанишина журналистам на конференции.
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В комментарии журналистам она уточнила, что речь идет, среди прочего, об Этическом совете, Общественном совете международных экспертов, Комиссии по отбору председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ), а также Комиссии по отбору судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
В то же время Стефанишина заявила, что сегодня продолжаются переговоры с европейскими партнерами, а также ожидается, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по возобновлению работы конкурсных комиссий, выбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали.
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Напомним
20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.
3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.
После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID).
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Комментарии - 11
их работы из резервного фонда КМУ жаба давит…
Как вариант, депутаты могут задонатить на эти
расходы часть своих доходов…
Криндж? Испанский стыд ? Идиотизм!
На фото видно что деньги не проблема!
Деньги есть на завтраки в Вашингтоне, на десятки тысячи не инвалидов, на невероятные пенсии, на ЗП директоров аэропортов и портов неработающих есть. На всякая бесполезная чинуш тоже.
Хотя и это все фуфло и бестолковая процедура ради тупо распил средств.
У меня зять 3 раза уже ходит на какие то антикоррупционные сборы. И никого никак не выбирают уже пол года!
А ще прикол
«Зараз, коли у нас один із ключових донорів (USAID, — ред.) тимчасово припинив роботу, то тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів» -- ну оскільки народ бачить що там нічого не відбувалось і всі навкруги корумповані як були так і залишились, то зараз Стефанішина зізнається що вони ці гроші просто розкрадали вірно?
Посаду голови БЕБ готовий обійняти особисто. Як великому патріоту, мені для моєї власної держави та мого власного президента нічого не шкода. Готовий терпіти всі муки, страждання і поневіряння служби в БЕБ. Навіть готовий замість Ролс-Ройса їздити на вульгарному дешманському Майбаху.