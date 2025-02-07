Без финансирования USAID остановилась работа комиссий по отбору судей и главы БЭБ — Стефанишина

Из-за остановки работы Американского агентства по международному развитию (USAID) временно прекратили работу и ряд комиссий, отбирающих представителей судейского корпуса и правоохранительных органов. Об этом заявила Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Сейчас, когда у нас один из ключевых доноров (USAID, — ред.) временно прекратил работу, то временно прекратил работу и ряд комиссий, отбирающих представителей судейского корпуса, правоохранительных органов, разорванные контракты, и мы должны снова пересобрать этот пазл», — сказала Стефанишина журналистам на конференции.

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В комментарии журналистам она уточнила, что речь идет, среди прочего, об Этическом совете, Общественном совете международных экспертов, Комиссии по отбору председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ), а также Комиссии по отбору судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

В то же время Стефанишина заявила, что сегодня продолжаются переговоры с европейскими партнерами, а также ожидается, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по возобновлению работы конкурсных комиссий, выбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали.

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Напомним

20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID).