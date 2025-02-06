Главное за четверг: Рост украинских еврооблигаций и будет ли паритет евро с долларом

Новые потрясения на валютных рынках заставляют инвесторов снова пересматривать свои стратегии, в частности внимательнее присматриваться к валюте накоплений. Один из главных вопросов — достигнет ли евро паритета с долларом в ближайшее время. Об этом поговорим подробнее.

Курс наличного доллара в банках за год вырос на 10%

Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в январе 2025 г. вырос на 1,2% до 42,56 гривен. За год доллар подорожал на 10,3%.

Министерство финансов рассказало, как изменился госдолг Украины с начала войны

С начала полномасштабного вторжения средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза, а средневзвешенная срочность увеличилась вдвое — до 12,26 года.

АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести Uklon

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение крупнейшей телеком-компании Украины «Киевстар» на приобретение онлайн-сервиса заказа такси Uklon.

Украинские еврооблигации растут на спекуляциях относительно возможного движения в мир

Украинские еврооблигации в среду, 5 февраля, выросли из-за спекуляций относительно возможного движения в мир. Долларовые облигации со сроком погашения в 2035 и 2036 годах торговались на самых высоких уровнях с момента выпуска в прошлом году.