USAID было крупнейшим донором Минцифры

Агентство по международному развитию США (USAID), приостановившее работу по решению правительства Дональда Трампа, было крупнейшим международным донором проектов Министерства цифровой трансформации Украины. Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на Forbes Ukraine.

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По состоянию на конец 2023 года USAID профинансировал проекты Минцифры на $40,5 млн. Для сравнения ЕС к тому времени выделил на проекты Минцифры $11,5 млн, а правительства Германии и Швеции — $9,6 млн и $1,7 млн соответственно.

В Минцифре отказались называть, какой процент проектов финансируется USAID до завершения переговоров с ведомством. Но, по подсчетам журналистов, это по меньшей мере 30 услуг, сервисов и продуктов Минцифры, среди которых:

«єАкциз», «єБронювання», «єВідновлення», проект по регулированию ИИ и т. п. ;

; в отчетности упоминаются также проекты «Поддержка организаций — лидеров по противодействию коррупции в Украине (ВзаємоДія)» и «Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины».

Кроме того, украинская govtech-компания Strimco 24 января получила официальный ордер об остановке контрактов, по которому работала над рядом проектов, в частности Реестром ущерба, нанесенного россией.

Проектам, финансировавшим USAID, будет трудно в случае прекращения или задержки средств, считает Роман Ланский, соучредитель Strimco.

«Мы получим средства только за работы, которые завершены на 100%, но существенная часть выполненного останется без финансирования», — говорит он.

Минцифры будет искать другого донора взамен USAID.

«Трудно сказать, где именно найдем финансирование. Будем решать», — заявил изданию анонимное должностное лицо Минцифры.

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Предыстория

20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID).