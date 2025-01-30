Минфин - Курсы валют Украины

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30 января 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Ставки ЕЦБ, гривневые депозиты и что будет с курсом валют в феврале

Сегодня нас ждут курсовые скачки за евро: что происходит

Федеральная резервная система США в среду оставила процентные ставки заимствований по-прежнему (4,25−4,5%). Причиной такого решения стали неопределенность инфляции и экономических условий, которые будут сформированы после прихода в Белый дом нового президента. Как это решение отразится на украинском валютном рынке, рассмотрим подробнее.

ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка снижена до 2,9% с 3,15%, ставка по маржинальным кредитам — до 3,15% с 3,4%, депозитная ставка — до 2,75% с 3%.

Елена Ищенко: гривневые депозиты станут невыгодными, только когда курс доллара вырастет до 48 грн

К концу 2024 года в Украине стремительно выросла инфляция и взлетел курс доллара, что ухудшило девальвационные ожидания людей и бизнеса. По консенсусу-прогнозу экономистов от «Минфина», на конец 2025 года курс составит 45,35 грн/$. Но сейчас все чаще аналитики говорят о более сильной девальвации гривны в течение года, предполагая ее падение до 48 грн/$. О курсовых рисках, их влиянии на гривневые инструменты и актуальных стратегиях вложений Минфин говорил с директором департамента межбанковского бизнеса RwS bank Еленой Ищенко.

Что будет с курсом доллара в феврале 2025 года: основные факторы, влияющие на курс валют (видео)

В этом видео финансовый аналитик Алексей Козырев говорит о том, чего ждать украинцам от курса доллара и евро в феврале 2025 года. Также он дал прогноз по курсу валют на период с 30 января по 5 февраля.

Укрэнерго заверило: Отключений света в феврале из-за понижения температуры не будет

НЭК «Укрэнерго» отрицает информацию о возможных ограничениях электроснабжения на следующей неделе из-за снижения температуры. В компании также напомнили, что единственной причиной введения аварийных отключений является разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Индекс Бигмака. Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 50,7%

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за январь 2025 года.

Источник: Минфин
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