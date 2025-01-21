Автоматическое закрытие ФОП: На портале «Дия» возобновили услугу

На портале «Дия» возобновили услугу закрытия ФОП. Это можно снова сделать с минимальным временем ожидания. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Возобновление услуги

«Автоматическое закрытие ФОП снова работает на портале „Дия“. Если решили изменить деятельность или масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом», — отметил Федоров.

Он добавил, что автоматическое закрытие ФОП минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания.

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При этом министр уточнил, что о возобновлении других сервисов в «Дии» он сообщит позже.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) восстановил доступ к цифровым свидетельствам в приложении «Дия».

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны россии.

9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.