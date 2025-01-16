Главное за четверг: Подорожание «Автогражданки» и соглашение о 100-летнем партнерстве с Британией

Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданка», ОСАГО) после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%. Об этом свидетельствуют данные опроса страховых компаний.

Что готовит 2025 год для банков: нововведение НБУ и как эффективно у них разобраться

В 2025 году заработают ряд нововведений Национального банка Украины, которые окажут влияние на работу банков и поставщиков финансовых платежных услуг.

Фактор Трампа: останется ли доллар самой доходной валютой мира

Доллар снова подтвердил свой статус главной мировой резервной валюты, став самой доходной денежной единицей 2024 года. Однако новый президент США, который вступит в должность 20 января, обещает большие изменения в экономике и политике. Дадут ли они дополнительный толчок к укреплению «зеленого», позволят ли ему девальвировать главный вопрос для инвесторов всего мира.

Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Она призвана построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и т. д.

Зачем Испания хочет ввести 100% налог на покупку домов иностранцами

Испания планирует ряд мер по преодолению назревающего жилищного кризиса. Среди них 100%-ный налог на недвижимость, купленную лицами, не являющимися ни гражданами, ни резидентами Европейского Союза. Почему страна идет на такой шаг, сообщает Associated Press. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.