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16 января 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Подорожание «Автогражданки» и соглашение о 100-летнем партнерстве с Британией

«Автогражданка» выросла: Страховщики повысили стоимость полисов на 70−100%

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Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Она призвана построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и т. д.

Зачем Испания хочет ввести 100% налог на покупку домов иностранцами

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Источник: Минфин
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