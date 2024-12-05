Рост цен в Украине ускорился. В НБУ объяснили причины

Потребительская инфляция в октябре 2024 г. ускорилась до 9,7%. Рост цен превысил прогнозы Национального банка. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре регулятора за декабрь 2024 года.

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Отмечается, что в октябре продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

В то же время из-за подорожания продовольственного сырья, а также дальнейшего увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда быстрее росли цены на обработанную еду.

При этом цены на непродовольственные товары также ускорили рост, прежде всего, под влиянием курсового фактора в предыдущие периоды.

«Это, вероятно, повлияло и на замедление снижения цен на одежду и обувь. Несколько быстрее росли цены на услуги, в том числе по здравоохранению, связи и личному уходу из-за роста производственных затрат», — говорится в обзоре НБУ.

Однако рост цен на топливо в октябре замедлился. Предложение на рынке топлива и дальше оставалось значительным, несмотря на непродолжительное подорожание сырья в первой половине октября.

Вместо этого стремительнее дорожали алкогольные и табачные изделия, в частности под влиянием ослабления обменного курса гривны и борьбы с теневой продукцией.

Заметно ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, добавили в Нацбанке.

По-прежнему административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

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Промышленная инфляция

Рост цен производителей несколько замедлился (до 24,5% г/г в октябре), прежде всего из-за более низких темпов удорожания электроэнергии благодаря стабильной ситуации в энергосекторе.

Также снижались цены в добывающей промышленности, производстве кокса и продуктов нефтепереработки, что в первую очередь связано с нисходящей динамикой мировых цен на нефть. В то же время, росли цены в добывании металлических руд на фоне увеличения объемов их экспорта.

Впрочем, в октябре ускорялся рост цен в пищевой переработке, прежде всего, в производстве молочной, мукомольной и мясной продукции из-за роста стоимости сырья и производственных затрат.