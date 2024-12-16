В Украине снова дорожает картофель

На рынке картофеля в Украине активизировалась торгово-закупочная деятельность, фермеры продолжают повышать отпускные цены в этом сегменте на фоне увеличения спроса. Об этом сообщает EastFruit .

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Как изменились цены

Сегодня фермеры уже декларируют цены на картофель в диапазоне 22−30 грн/кг (0,53−0,72 доллара за килограмм), что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.

Активизацию торговой активности в этом сегменте операторы рынка связывают с увеличением заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей, которые уже начали формировать запасы на период зимних праздников.

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Картофель в Украине на сегодняшний день поступает в продажу в среднем на 85% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

«Такое значительное повышение цены обусловлено сокращением производства картофеля в Украине в этом году. Главной причиной спада производства этой культуры стала засуха, которая наблюдалась практически во всех основных регионах выращивания картофеля в летний период», — прокомментировали в EastFruit.

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