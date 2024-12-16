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16 декабря 2024, 8:42 Читати українською

В Украине снова дорожает картофель

На рынке картофеля в Украине активизировалась торгово-закупочная деятельность, фермеры продолжают повышать отпускные цены в этом сегменте на фоне увеличения спроса. Об этом сообщает EastFruit.

На рынке картофеля в Украине активизировалась торгово-закупочная деятельность, фермеры продолжают повышать отпускные цены в этом сегменте на фоне увеличения спроса.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились цены

Сегодня фермеры уже декларируют цены на картофель в диапазоне 22−30 грн/кг (0,53−0,72 доллара за килограмм), что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.

Активизацию торговой активности в этом сегменте операторы рынка связывают с увеличением заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей, которые уже начали формировать запасы на период зимних праздников.

Читайте: Больше, чем у Госстата: «Минфин» посчитал, насколько реально выросли цены

Картофель в Украине на сегодняшний день поступает в продажу в среднем на 85% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

«Такое значительное повышение цены обусловлено сокращением производства картофеля в Украине в этом году. Главной причиной спада производства этой культуры стала засуха, которая наблюдалась практически во всех основных регионах выращивания картофеля в летний период», — прокомментировали в EastFruit.

Читайте: Цены на картофель устанавливают новые рекорды в Украине

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+43
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 декабря 2024, 9:26
#
Никогда такого не было, и вот. опять…
+
+15
Riojas
Riojas
16 декабря 2024, 12:03
#
Кого-то давно не проверял антимонопольный комитет, хотя о чем это я…
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