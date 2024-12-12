Больше, чем у Госстата: «Минфин» посчитал, насколько реально выросли цены

Официальная статистика зафиксировала ускорение инфляции: рост цен в ноябре стал самым высоким за последние 16 месяцев. Но насколько реально подорожала потребительская корзина? — В этом вопросе разбирался «Минфин».

Свежие данные Госстата говорят о том, что в прошлом месяце потребительская инфляция составила, по сравнению с октябрем, 1,9%, а в годовом измерении — 10,4%. При этом кошельки украинцев говорят о том, что темпы инфляции еще выше. Поскольку активно растут повседневные траты.

По данным Госстата, в прошлом месяце еда подорожала, по сравнению с октябрем, сразу на 4%, а если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, — на рекордные 14,4%.

«Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен на продукты питания, что позволяет проводить альтернативные подсчеты.

Ценовая кухня

По данным Госстата, рост цен на продукты питания в ноябре оказался рекордным — плюс 4% за месяц и 14,4% за год. Но ценники на некоторые продукты вообще «слетели с тормозов».

К примеру, яйца всего за месяц подорожали на 54,6%, а овощи — на 13,7%. Хлеб за месяц прибавил к цене 2,2%, а за год — 15,5%. Макароны подорожали на 1,7% и 9,4% соответственно.

Заметно ускорилась «молочная инфляция». С октября по ноябрь молоко подорожало на 5,6%, сыр и творог — на 3,7%, а сливочное масло — на 5,2%.

В годовом измерении больше всего взлетели ценники на масло — плюс 27,3%. В торговых сетях масло многих торговых марок уже продают по 90−100 гривен за пачку, то есть стоимость этого продукта уже достигла психологической отметки в 100 грн.

Подсолнечное масло за месяц тоже подорожало — на 5%. Но в годовом измерении динамика не такая рекордная, как по сливочному маслу, — «всего» 15%.

Почему еда так сильно дорожает?

Что касается яиц, то процесс их «переоценки» стартовал уже в августе. До этого яйца только дешевели, что вгоняло производителей в убытки. Но переписать прайсы они долгое время не решались из-за невысокого спроса и затоваренности рынка.

При этом, как говорит глава Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, только с июля цены на зерно, кукурузу и шрот повысились минимум на 50%, что отразилось на себестоимости яиц.

Поэтому, дождавшись сезонного фактора, когда пошло на спад предложение от частных домохозяйств, птицеводы стали повышать цены, пытаясь таким образом отыграть свой «минус» за убыточные летние месяцы.

Но есть и хорошая новость. Как сказал «Минфину» Сергей Карпенко, уже в скором времени яйца снова начнут дешеветь.

«Увеличение производства в ноябре-декабре, снижение экспорта привели к насыщению внутреннего рынка, что увеличило конкуренцию между производителями. Отпускные цены уже начали падать. Да и на магазинных полках стали появляться яйца „по акциям“. Уже в течение следующей недели будем наблюдать снижение ценников в магазинах», — отметил Карпенко. Стоимость курятины в декабре, по его словам, меняться не будет.

Что касается овощей, то они дорожают под давлением сезонного фактора и больших затрат овощеводов в нынешнем сезоне.

При этом, по данным EastFruit, из-за засухи многие хозяйства рекордно нарастили искусственный полив овощей. К примеру, расход воды мог достигать 6 тысяч тонн на гектар. Самыми «энергоемкими» оказались овощи борщевого набора, особенно морковь и лук.

Как свидетельствует мониторинг EastFruit, за первую неделю декабря, по сравнению с последней неделей ноября, морковь на опте подорожала с 18−22 гривен до 22−24 гривен. Также растут ценники на томаты — 90−125 гривен против 80−90 гривен в конце ноября. Кабачки взлетели в цене с 60−70 до 110−120 гривен.

По мере похолодания овощи и дальше будут расти в цене, поскольку для их качественного хранения нужны специальные условия. А обеспечить их в условиях массовых отключений света могут далеко не все. Компании, которые «хранят на генераторах», включают в ценники стоимость электроэнергии из альтернативных источников, которая минимум в два раза дороже сетевой.

О росте цен на хлеб «Минфин» уже писал. Как поясняли во Всеукраинской ассоциации пекарей, основная причина — подорожание муки. Но есть и другие факторы ценового роста, в частности, увеличение затрат на персонал и логистику.

Тогда в ВАП говорили, что в ноябре украинцев ждет «последнее подорожание» в этом году, а в декабре ценники меняться уже не будут. Но, согласно Госстату, цены на хлеб в прошлом месяце повысились на 2,2%, а не на 10%, как планировали пекари. Причина таких расхождений может быть в том, что торговые сети разбили подорожание на несколько этапов, чтобы сгладить «шок» для покупателей. Поэтому цены могут подрасти и в этом месяце.

Такая же ситуация — по молочке.

Как объяснил «Минфину» глава «Молочного альянса» Сергей Вовченко, они, даже при большом желании и наличии объективных факторов, не могут сейчас поменять цены на свою продукцию.

«Сети не принимают изменений до конца месяца. Надеемся, что стоимость сырья не увеличится; по крайней мере, на 1 декабря ее удалось стабилизировать», — отмечает Вовченко. В то же время, по его словам, торговые сети могут переписывать розничные цены отдельных продуктов.

«Это происходит по той причине, что сети не приняли подорожание, заявленное производителями еще в сентябре или октябре, и растягивают его по времени», — объяснил Вовченко.

Как «ощущается» инфляция

Впрочем, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, инфляция для каждой украинской семьи — «разная». То, как «ощущается» рост цен в магазинах, во многом зависит от наполнения потребительской корзины конкретного домохозяйства.

Скажем, по данным Госстата, мясо в ноябре подорожало всего на 1%, рыба — на 1,5%, а фрукты даже подешевели на 1,5%. Поэтому тем, в чьем рационе много этих продуктов, может показаться, что с ценами на еду вообще все относительно нормально.

А вот украинцы, которые «сидят» на овощах и макаронах, при этом пытаясь разнообразить меню молочкой, просто в шоке от того, «как все подорожало».

«Проблема в том, что все больше наших граждан вынуждены экономить на еде. Если до войны доля „экономных“ составляла 20−25%, то сейчас — 44%. А это значит, что люди отказываются от сравнительно дорогих продуктов, таких как мясо, рыба, фрукты, и заменяют их более доступными — крупами, макаронами, мучными изделиями, яйцами, овощами. На эти группы продуктов создается повышенный спрос, что, в свою очередь, позволяет производителям более динамично увеличивать ценники на них», — говорит Пендзин.

Аналитики picodi.com составили среднестатистическую продуктовую корзину, с учетом норм рационального питания.

В нее вошли такие продукты:

Молоко — 10 литров,

Хлеб — 10 буханок,

Рис — 1,5 килограмма,

Яйца — 20 штук,

Творог — 1 килограмм,

Мясо — 6 килограмм,

Фрукты — 6 килограмм,

Овощи — 8 килограмм.

«Минфин» регулярно проводит собственные ценовые мониторинги.

Поэтому есть возможность сравнивать, как меняются цены на еду в «реальном режиме.

Анализ цен от «Минфина»: в ноябре — плюс 20%, декабрь пока радует

Посчитаем, сколько стоит сформированная аналитиками продуктовая корзина на 11 декабря.

10 литров молока жирностью 2,6% — 556 грн,

1,5 килограмма риса — 83,7 грн (брали самый дешевый продолговатый рис по 55,8 грн/кг),

1 килограмм творога — 280,4 грн,

20 яиц — 156,8 грн,

10 буханок хлеба (белого пшеничного) — 349,9 грн,

6 килограмм мяса (курятина, филе) — 1 059 грн,

6 килограмм фруктов (яблоки) — 207,5 грн,

8 килограмм овощей (4 кг картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы, лука) —249,13 грн.

Итого — 2 942, 4 грн.

А вот в какую сумму такой же набор продуктов обходился в ноябре:

молоко — 557 грн (то есть в декабре цена ниже),

1,5 кг риса — 87,4 грн (дороже, чем сейчас),

1 кг творога — 274,3 грн,

20 яиц — 145,88 грн,

10 буханок хлеба — 349,9 грн,

6 килограмм мяса — 1030,2 грн,

6 кг фруктов —216,7 грн (также дороже, чем в декабре),

8 кг овощей — 129,99 грн.

Итого — 2 791,1 грн, что на 151,3 грн дешевле, чем в декабре.

То есть пока, за 10 дней декабря, продуктовая инфляция порядка 5,4%.

Для сравнения: в октябре эта же корзина «потянула» на немногим больше 2 070 грн, что на 721,1 грн дешевле, чем в ноябре. Таким образом, продуктовая инфляция по нашей корзине в ноябре превысила 20%, тогда как по Госстату, продукты выросли в цене на 14,4%.

Но с 15 декабря в сетях начнется предрождественский ажиотаж, а в это время ценники традиционно растут. Больше всего к новогодним праздникам подорожают продукты, которые многие украинцы уже считают «роскошью», — мясо, рыбу, масло и др, но свои проценты к ценнику накрутят также овощи, фрукты.

При этом, как заверяют производители, некоторые продукты, наоборот, могут подешеветь. Это в первую очередь — яйца. Поэтому, как, по итогам месяца, изменится реальная картина с ценниками — пока судить сложно.