Из-за высокой конкуренции и насыщенности рынка цены на горючее находятся на минимально возможном уровне. Об этом в комментарии Укринформу рассказал директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.
Цены на топливо на АЗС находятся на минимально возможном уровне — Куюн
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«На рынке очень много горючего, цены — минимальные, которые могут быть. Потому что очень высока конкуренция», — заявил Куюн.
Эксперт отметил, что после повышения акциза на топливо в сентябре цена на бензин и дизельное топливо практически не выросла из-за падения закупочной стоимости. Поэтому после повышения акцизов с 1 января 2025 цены на заправках будут зависеть от конъюнктуры на мировых рынках.
«Если закупочная цена будет падать — мы снова не почувствуем повышение акциза. Даже если закупочная цена будет постоянной — повышение составит 1−1,5 грн на литр в зависимости от марки горючего», — считает Куюн.
В то же время, цены на автогаз после повышения акциза выросли больше прогнозируемого — на 7 грн/л. Куюн связывает это с ростом закупочных цен.
«Пока сохраняется аномально высокая цена на автогаз. Ожидаем, что в январе она начнет снижаться. Сегодня 1−2 грн в цене на колонках лишние», — сказал эксперт.
По его словам, высокие закупочные цены на автогаз связаны с выходом в ремонт нескольких европейских производителей, а также с введением в декабре эмбарго на импорт российского сжиженного газа. Польша, являющаяся крупнейшим импортером российского автогаза, сейчас активно ищет альтернативных поставщиков, создавая дополнительный спрос.
Комментарии - 8
чому?
купи машину, спробуй її заправляти
А про подорожание топлива из-за новых налогов и роста акцизов, уже писали.
https://prm.ua/ru/spetsyalyst-prohnozyruiut-sushchestvennoe-podorozhanye-horiucheho-do-kontsa-hoda/
Таке враження що вони в тебе стоять.
Бо регулярно заправляючи авто складно не помітити падіня цін в порівнянні з вереснем там купу додаткових акційних знижок у п’ятницю та на вихідні (у якої мережі на що фантазії вистачить). І я кажу не лише про велику четвірку, а і про БРСМ, Укрнафту які так само робили знижки це при тому що у ніх ціни помітно нижче.
Як це состиковати зі словами що ціні на мінімальному рівні якщо АЗС самі опускають їх ще нижче?
А про подорожание топлива из-за новых налогов и роста акцизов, уже писали
Про це пишуть мабуть ще з травня. І у липні дійсно ріст цін був, але не тому що перед цим ціни були на мінімально можливому рівні.
От і зараз якщо вони раптом почтунть рости — це буде не через мінімально можливій рівень, а церез зміну ціни нафти. Але шансів що вона виросте — десь так 0,00001%
Вы судите по Ивано-Франковской области, а я — по Донецкой.
Здесь АЗС закладывают в цену литра топлива наценку за риск, т.к. наш город в 18 км. от линии фронта. И всё топливо на 3−5 грн. дороже, чем в Днепре или Харькове.
Из «большой четвёрки» в этом году заработал только WOG, и у них самые высокие цены в городе.
Я заправляюсь у оптовиков по 80-100 литров за раз, у них цены на 7-10 грн. ниже чем в рознице.
Взагалі то я в Харківській області.
А ціни що великої четвірки, що меньш пафосних мереж про які я згадав — загальні для всієї країни.
Може хіба що у БРСМ є відмінності, але я не впевнений що різниця є.
Можливо ви заправляєтесь на якихось ноунейм налівайках?
Так ви тоді так і кажіть щоб було зрозуміло що ви поняття не маєте що в Україні коїться з цінами на пальне.