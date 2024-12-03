Цены на топливо на АЗС находятся на минимально возможном уровне — Куюн

Из-за высокой конкуренции и насыщенности рынка цены на горючее находятся на минимально возможном уровне. Об этом в комментарии Укринформу рассказал директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.

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«На рынке очень много горючего, цены — минимальные, которые могут быть. Потому что очень высока конкуренция», — заявил Куюн.

Эксперт отметил, что после повышения акциза на топливо в сентябре цена на бензин и дизельное топливо практически не выросла из-за падения закупочной стоимости. Поэтому после повышения акцизов с 1 января 2025 цены на заправках будут зависеть от конъюнктуры на мировых рынках.

«Если закупочная цена будет падать — мы снова не почувствуем повышение акциза. Даже если закупочная цена будет постоянной — повышение составит 1−1,5 грн на литр в зависимости от марки горючего», — считает Куюн.

В то же время, цены на автогаз после повышения акциза выросли больше прогнозируемого — на 7 грн/л. Куюн связывает это с ростом закупочных цен.

«Пока сохраняется аномально высокая цена на автогаз. Ожидаем, что в январе она начнет снижаться. Сегодня 1−2 грн в цене на колонках лишние», — сказал эксперт.

По его словам, высокие закупочные цены на автогаз связаны с выходом в ремонт нескольких европейских производителей, а также с введением в декабре эмбарго на импорт российского сжиженного газа. Польша, являющаяся крупнейшим импортером российского автогаза, сейчас активно ищет альтернативных поставщиков, создавая дополнительный спрос.