Главное за вторник: Бронирование от мобилизации, $1 млрд от Японии и Британии и грант от США

В Госбюджет Украины поступил транш в размере $1 млрд в рамках программы по Второй ссуде в поддержку политики развития «Основы роста» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).

Европа отказывается от Tether: чем это чревато для местного рынка и инвесторов

До конца года USDT, кажется, в Европе вне закона. Поэтому европейские инвесторы могут пропустить бум криптовалют, который ожидается во времена президентства Дональда Трампа.

Украина получила $1 млрд гранта от США, обеспеченный доходами от замороженных активов рф

В госбюджет поступил грант в $1 млрд от Соединенных Штатов Америки в рамках программы Всемирного банка по второму займу в поддержку политики развития «Основы роста».

11 безумных стратегий 2024 года: взлеты, падение и прибыль в 2900%

2024 год принес инвесторам много потрясений, однако глобальные рынки предоставили много возможностей. Bloomberg собрал яркие взлеты и падения мировых финансовых рынков. «Минфин» выбрал главное.

Кабмин продолжил действие бронирований от мобилизации из-за кибератаки на госреестры

Кабинет министров Украины продлил в месяц действие бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря. Недавние кибератаки временно повлияли на работу ряда государственных реестров. Поэтому, пока продолжается восстановление систем, правительство продолжило действие бронирований. Речь идет о бронировании, предоставленном через Министерство экономики Украины или через Единый государственный вебпортал электронных услуг, то есть через портал «Дия».