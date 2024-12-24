Минфин - Курсы валют Украины

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24 декабря 2024, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: Бронирование от мобилизации, $1 млрд от Японии и Британии и грант от США

Украина получила $1 миллиард от Японии и Великобритании в рамках проекта Всемирного банка

В Госбюджет Украины поступил транш в размере $1 млрд в рамках программы по Второй ссуде в поддержку политики развития «Основы роста» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).

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2024 год принес инвесторам много потрясений, однако глобальные рынки предоставили много возможностей. Bloomberg собрал яркие взлеты и падения мировых финансовых рынков. «Минфин» выбрал главное.

Кабмин продолжил действие бронирований от мобилизации из-за кибератаки на госреестры

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Источник: Минфин
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