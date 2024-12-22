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22 декабря 2024, 11:09 Читати українською

В Украине рассматривают изменение регулятора крипторынка

МВФ перенес срок разработки обновленного законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине с конца декабря 2024 на конец февраля 2025 года. Ответственность за подготовку документа по-прежнему возложена на НБУ и НКЦБФР.

МВФ перенес срок разработки обновленного законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине с конца декабря 2024 на конец февраля 2025 года.
Фото: pixabay.com

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Согласно заявлению фонда новый закон опирается на международную практику, учитывает экономические цели развития и минимизирует риски для финансовой стабильности.

При этом регулятор крипторынки в Украине может измениться. В январе 2025 г. ожидается подготовка Меморандума о взаимопонимании, который будет регулировать механизмы координации и обмена информацией между НБУ и НКЦБФР.

«Роль и обязанности по регулированию и надзору будут определены в консультациях с Советом по финансовой стабильности и МВФ», — говорится в сообщении Фонда.

Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк отметил, что учитывая текущие проблемы с функциональностью НКЦБФР, шансы на роль основного регулятора повышаются у НБУ.

«На наш процесс по Совету это не очень влияет, мы готовим текст так, чтобы после первого чтения можно было сменить регулятор», — добавил он.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий.

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Ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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