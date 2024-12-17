В Украине запустили Дия.Карту для всех государственных выплат
Новая карточка для государственных выплат, биткоин снова обновил максимум: главное за вторник
В приложении банка monobank появилась Дия.Карта, которая должна стать единственным местом для всех государственных выплат. перейти туда. Другие банки также смогут выпускать такую карту.
Ралли биткоина продолжается: цифровое золото достигло новой вершины в $108 тыс
Биткоин еще раз обновил исторический максимум и торгуется на уровне $108 тыс.
Рада упростила торговлю подержанными авто
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9083 о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД.
Заработная плата членов Счетной палаты значительно вырастет
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате» (№ 10044-д), которым значительно повышаются зарплаты членов Счетной палаты.
-
годовая зарплата главы РП устанавливается в размере 4,3 млн грн,
-
членов РП — по 3,8 млн грн
Комментарии