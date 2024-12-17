Новая карточка для государственных выплат, биткоин снова обновил максимум: главное за вторник

В приложении банка monobank появилась Дия.Карта, которая должна стать единственным местом для всех государственных выплат. перейти туда. Другие банки также смогут выпускать такую карту.

Ралли биткоина продолжается: цифровое золото достигло новой вершины в $108 тыс

Биткоин еще раз обновил исторический максимум и торгуется на уровне $108 тыс.

Рада упростила торговлю подержанными авто