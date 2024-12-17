Биткоин еще раз обновил исторический максимум и торгуется на уровне $108 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ралли биткоина продолжается: цифровое золото достигло новой вершины в $108 тыс
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Накануне во вторник первая криптовалюта поднималась до $107 тыс, а после открытия фондового рынка в США резко возросла.
Ралли биткоина длится уже второй месяц. Рост начался, 5 ноября, в день выборов в США, когда стало очевидным, что побеждает Дональд Трамп, пообещавший значительно облегчить регулирование криптовалюты.
Биткоин со дня выборов вырос с $68 тыс до $108 тыс.
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Источник: Минфин
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