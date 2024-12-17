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17 декабря 2024, 10:18 Читати українською

В Украине запустили Дия.Карту для всех государственных выплат

В приложении банка monobank появилась Дия.Карта, которая должна стать единственным местом для всех государственных выплат. В частности, для зарплат, стипендий, социальных выплат и собственных средств. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

В приложении банка monobank появилась Дия.

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Что известно

«Создали карту вместе с банками, чтобы вам было удобнее получать выплаты от государства. Наша философия — непрерывно создавать удобные продукты и упорядочивать и совершенствовать даже то, что раньше запускали.

Вместо нескольких карт — один удобный инструмент. Со временем вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат", — написал Гороховский.

Первая выплата на эту карту будет в рамках проекта єКнига. Все текущие программы тоже должны перейти туда.

Где можно открыть

По словам Гороховского, на сегодняшний день Дия.Карту можно открыть в нескольких банках, которые первыми присоединились.

Со временем на Дия.Карте будет больше государственных программ с «окрашенными» средствами для целевых выплат. Также расширится список банков, сейчас еще два на этапе подключения — ожидаем Sens Bank и Bank ¾. Работаем, чтобы сделать самое удобное цифровое государство — без лишних движений и бюрократии, даже электронной", — написал Гороховский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
17 декабря 2024, 10:41
#
А нафига, если уже есть єПідтримка и нац кешбек?
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