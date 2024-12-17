Рада упростила торговлю подержанными авто

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9083 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД.

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Главное нововведение состоит в том, что продавцы автоюрлица смогут выкупать машины у владельцев не как транспортные средства (с обязательной постановкой на учет и последующим снятием перед последующей продажей нового клиента), а как обычный товар.

Это должно облегчить перепродажу б/у машин и трейд-ин (т.е. когда владелец авто меняет его в салоне на новую модель с доплатой).

Автодилеры боролись за послабление по поводу регистрации подержанных машин много лет, ведь именно из-за очень сложной процедуры трейд-ин, которая очень популярна во всем мире, в Украине пока так и не смогли разогнать.

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После вступления закона в силу после подписания Президентом продавец больше не будет регистрировать приобретенные для дальнейшей реализации авто на себя. Процедура будет выглядеть так:

Продавец проверит и оценит авто, после чего заключит договор купли-продажи с покупателем. Покупатель получит деньги за свой автомобиль или доплатит разницу, если хочет сразу приобрести себе другую модель у этого продавца. С этого момента продавец считается юридическим владельцем подержанной машины. Но номерные знаки и техпаспорт остаются. Когда на подержанное авто находится новый покупатель, фирма выписывает новый договор купли-продажи уже от себя. И на его основании сервисный центр МВД выдает новые номерные знаки и техпаспорт.

Пока авто «висит» на продаже, договор купли-продажи с бывшим владельцем будет значиться в специальной электронной базе. ТЦК сможет автоматически получать данные о таких транспортных средствах, так что представителю фирмы-продавца не нужно будет идти в военкомат, регистрировать там авто, а затем просить разрешения на перепродажу и снимать с учета.