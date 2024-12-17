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17 декабря 2024, 14:39 Читати українською

Заработная плата членов Счетной палаты значительно вырастет. Президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате» (№ 10044-д), которым значительно повышаются зарплаты членов Счетной палаты. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате» (№ 10044-д), которым значительно повышаются зарплаты членов Счетной палаты.
Фото: depositphotos

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Как изменится заработная плата

По словам Южаниной, закон значительно повышает зарплаты членов Счетной палаты:

  • годовая зарплата главы РП устанавливается в размере 4,3 млн грн,
  • членов СП — по 3,8 млн грн
  • советников — по 1,9 млн грн
  • государственных аудиторов — от 1,9 млн грн до 2,8 млн грн;

Кроме того, члены Счетной палаты, их советники, Секретарь Р П, его заместитель, государственные аудиторы (до 450—500 человек) выводятся из-за действия закона «О государственной службе», что приведет к полной потере ответственности за результаты проведенного аудита.

Счетная палата определяется высшим органом финансового контроля, что противоречит Конституции Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
potator
potator
17 декабря 2024, 15:00
#
Https://rp.gov.ua/Plan/2024/?id=1709
Людмилы Прокофьевны Калугины и её подчинённые Анатолии Ефремовиич Новосельцевы зарабатывают
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 декабря 2024, 15:12
#
Интересно, а наши запдные партнеры, по требованию которых были приняты изменения в Закон о Счетной Палате, читают телеграмм канал депутата южаниной?
…Метою законопроекту є врегулювання окремих питань організації, повноважень та порядку діяльності РП щодо її удосконалення та покращення державного зовнішнього контролю (аудиту) в Україні відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI у рамках забезпечення виконання зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (стаття 346 і частина друга статті 347 Глави 3 Розділу V, стаття 5 Додатка XLIII до Розділу VI), з урахуванням глави 32 «Фінансовий контроль» Звіту Європейської Комісії про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року 2 (08.11.2023), пункту 65 Меморандуму з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 17.06.2024…
Или сама депутат южанина сомневается в «уровне» поддержки этого закона —
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 декабря 2024, 15:13
#
Продолжение —
…Відповідна підготовка здійснювалася з урахуванням заходів, проведених робочою групою з опрацювання законопроектів щодо реформування Рахункової палати, організованою у Комітеті з грудня 2023 р. та в якій брали участь члени Комітету та представники деяких інших комітетів Верховної Ради, РП, Міністерства фінансів України, міжнародні експерти (від ЄС, США, Програми SIGMA), експерти громадських організацій, що належать до Коаліції RISE Ukraine..

Какой то интересный депутат и какие то непонятные Западные партнеры!
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0
TAN72
TAN72
17 декабря 2024, 15:37
#
Денег нет,но себя и своих не забудем.
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0
asdf2024
asdf2024
17 декабря 2024, 15:50
#
А вот зачем нужно было налоги поднимать.
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