Заработная плата членов Счетной палаты значительно вырастет. Президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате» (№ 10044-д), которым значительно повышаются зарплаты членов Счетной палаты. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.