Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате» (№ 10044-д), которым значительно повышаются зарплаты членов Счетной палаты. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета
Заработная плата членов Счетной палаты значительно вырастет. Президент подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате» (№ 10044-д), которым значительно повышаются зарплаты членов Счетной палаты. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета
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Как изменится заработная плата
По словам Южаниной, закон значительно повышает зарплаты членов Счетной палаты:
- годовая зарплата главы РП устанавливается в размере 4,3 млн грн,
- членов СП — по 3,8 млн грн
- советников — по 1,9 млн грн
- государственных аудиторов — от 1,9 млн грн до 2,8 млн грн;
Кроме того, члены Счетной палаты, их советники,
Счетная палата определяется высшим органом финансового контроля, что противоречит Конституции Украины.
Комментарии - 5
Людмилы Прокофьевны Калугины и её подчинённые Анатолии Ефремовиич Новосельцевы зарабатывают
…Метою законопроекту є врегулювання окремих питань організації, повноважень та порядку діяльності РП щодо її удосконалення та покращення державного зовнішнього контролю (аудиту) в Україні відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI у рамках забезпечення виконання зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (стаття 346 і частина друга статті 347 Глави 3 Розділу V, стаття 5 Додатка XLIII до Розділу VI), з урахуванням глави 32 «Фінансовий контроль» Звіту Європейської Комісії про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року 2 (08.11.2023), пункту 65 Меморандуму з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 17.06.2024…
Или сама депутат южанина сомневается в «уровне» поддержки этого закона —
…Відповідна підготовка здійснювалася з урахуванням заходів, проведених робочою групою з опрацювання законопроектів щодо реформування Рахункової палати, організованою у Комітеті з грудня 2023 р. та в якій брали участь члени Комітету та представники деяких інших комітетів Верховної Ради, РП, Міністерства фінансів України, міжнародні експерти (від ЄС, США, Програми SIGMA), експерти громадських організацій, що належать до Коаліції RISE Ukraine..
Какой то интересный депутат и какие то непонятные Западные партнеры!