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12 декабря 2024, 12:50 Читати українською

Гетманцев говорит, что Украина легализует криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот

В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит. Об этом рассказал глава налогового комитета В Р Даниил Гетманцев, пишет ЭП.

В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.
Фото: depositphotos

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Что анонсировал Гетманцев

«Если говорить о криптовалюте, то рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту», — рассказал он.

По его словам, льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг — будут облагать налогом прибыль при выводе активов в валюту.

Читайте: Гетманцев: Мы не сможем через год выйти на полностью «белые» зарплаты. Главное — положительный тренд

«В консультациях с европейскими экспертами и МВФ мы очень осторожно относимся к использованию криптовалют при налоговых льготах как возможности уклонения от налогообложения на традиционных рынках», — пояснил Гетманцев.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий.

Читайте: В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине

Ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
Riojas
Riojas
12 декабря 2024, 13:37
#
Значит по 18+5, ясно, желающие уже занимают очередь
+
0
Три літри
Три літри
12 декабря 2024, 14:12
#
Гетманцев каже, що Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року

Крипта не потребує легалізації, бо вона і так легальна

але без податкових пільг

а як раз це крипта потребує, бо стандартне опадаткування кожного продажу по ставці 23% не то що невигідно, воно взагалі вбиває будь який сенс користування криптою.

Нагадаємо

що журналісти Мінфіна це просто ксеоркси прес-релізів.
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