В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит. Об этом рассказал глава налогового комитета
Гетманцев говорит, что Украина легализует криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот
В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит. Об этом рассказал глава налогового комитета
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Что анонсировал Гетманцев
«Если говорить о криптовалюте, то рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту», — рассказал он.
По его словам, льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг — будут облагать налогом прибыль при выводе активов в валюту.
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«В консультациях с европейскими экспертами и МВФ мы очень осторожно относимся к использованию криптовалют при налоговых льготах как возможности уклонения от налогообложения на традиционных рынках», — пояснил Гетманцев.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий.
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Ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.
Комментарии - 2
Крипта не потребує легалізації, бо вона і так легальна
але без податкових пільг
а як раз це крипта потребує, бо стандартне опадаткування кожного продажу по ставці 23% не то що невигідно, воно взагалі вбиває будь який сенс користування криптою.
Нагадаємо
що журналісти Мінфіна це просто ксеоркси прес-релізів.