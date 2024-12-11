Украинцы начали получать «Тысячу Зеленского», США выделили Украине кредит на $20 млрд: главное за среду

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы «Зимняя еПоддержка». Первые переводы государственной помощи в размере 1 000 гривен уже поступают на банковские карточки граждан, подавших заявления на ее получение.

США выделили Украине кредит на $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка

Министерство финансов США объявило о выделении Украине финансирования в размере $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны Украине.