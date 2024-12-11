Украинцы начали получать «Тысячу Зеленского», США выделили Украине кредит на $20 млрд: главное за среду
Украинцы начали получать выплаты в рамках программы «Зимняя еПоддержка». Первые переводы государственной помощи в размере 1 000 гривен уже поступают на банковские карточки граждан, подавших заявления на ее получение.
США выделили Украине кредит на $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка
Министерство финансов США объявило о выделении Украине финансирования в размере $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны Украине.
Биткоин восстановился до $100 тысяч после коррекции
Биткоин быстро восстановился до $100 тысяч после продолжавшейся два дня коррекции. Первая криптовалюта стремительно взлетела на 4 тысячи долларов в день, особенно после публикации данных об инфляции в США.
Гетманцев: Мы не сможем через год выйти на полностью «белые» зарплаты. Главное — положительный тренд
С 1 декабря в Украине вступил в силу так называемый ресурсный законопроект, который вызвал в обществе неоднозначную реакцию, как и некоторые другие инициативы по наполнению бюджета. О том, как увеличить поступление в казну, где искать дополнительные ресурсы для финансирования армии и многих других неотложных проблем, «Минфин» поговорил с Данилом Гетманцевым.
Комментарии