НБУ запустил мгновенные переводы, гривна в паре с долларом снова обновила рекорд: главное за понедельник

С 1 декабря 2024 г. заработала СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитовых переводов. Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины.

В ноябре НБУ сократил продажу валюты

Чистая продажа долларов Национальным банком в ноябре сократилась до $2,73 млрд по сравнению с $3,43 млрд в октябре, $3,21 млрд в сентябре и $2,68 млрд в августе.

Гривна в паре с долларом снова обновила рекорд

Курс гривны опустился до нового исторического минимума по отношению к доллару США.

В 2025 году Украина будет получать 1,5 млрд евро в месяц от замороженных активов россии