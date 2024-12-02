С 1 декабря заработала обновленная версия СЕП с функциональностью мгновенных кредитных переводов

С 1 декабря 2024 г. заработала СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитовых переводов. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Что известно

Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставителям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины.

Что такое мгновенный перевод СЕП

Это платежная операция, благодаря которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. То есть, предоставители платежных услуг будут выполнять мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя и обязаны сразу информировать их о результатах проведения платежной операции.

Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 тыс.грн.

Какие преимущества мгновенных переводов СЕП

для граждан:

— быстрое зачисление средств получателю в реальном времени, что важно, в частности, при оплате за товары и услуги;

— удобное инициирование платежей (через платежные приложения поставщиков платежных услуг) и передача реквизитов между пользователями (с помощью QR-кодов или Deeplink);

для бизнеса:

— уменьшение операционных расходов (учитывая тарифную политику СЭП) и эффективное управление ликвидностью;

— улучшение сервиса для клиентов благодаря круглосуточной доступности платежей через СЕП;

для экономики Украины в целом:

— ускорение цифровизации финансовых услуг и развитие безналичных расчетов;

— усиление конкуренции между платежными системами и сервисами, что будет стимулировать повышение прозрачности и уменьшение стоимости трансакций;

— возможность будущей интеграции с международными системами мгновенных переводов, в частности ЕС.

Кто подключился

Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП уже подключились 10 банков. Однако постепенно к ней должны присоединиться все участники.