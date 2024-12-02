Чистая продажа долларов Национальным банком в ноябре сократилась до $2,73 млрд по сравнению с $3,43 млрд в октябре, $3,21 млрд в сентябре и $2,68 млрд в августе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
В ноябре НБУ сократил продажу валюты
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Нацбанк продал в прошлом месяце $2,736 млрд, а купил всего $4 млн. В целом с начала года регулятор продал на межбанке около $29,53 млрд.
Источник: Минфин
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