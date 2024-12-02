Гривна в паре с долларом снова обновила рекорд

Курс гривны опустился до нового исторического минимума по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют результаты торгов, передает «Минфин».

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Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 3 декабря, на уровне 41,6461 грн/$. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован в минувший четверг, 28 ноября, когда курс гривны опускался до 41,6010 грн/$.

В то же время, курс гривны к евро укрепился на 18 копеек — до 43,7242 грн за евро. 19 сентября он обновлял исторический минимум, опустившись до 46,2396 грн/евро.