В 2025 году Украина будет ежемесячно получать по 1,5 млрд евро, которые можно будет использовать и для военных целей. Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
В 2025 году Украина будет получать 1,5 млрд евро в месяц от замороженных активов рф
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Эти деньги ЕС получит от использования замороженных российских активов, пояснил чиновник.
Также уже в декабре Евросоюз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки бюджета страны, сообщил Кошта.
Он анонсировал, что объединение продолжит оказывать Украине гуманитарную, экономическую, военную и энергетическую помощь, а также присоединится к ремонту имеющихся генерирующих мощностей «насколько мы ЕС это сможем».
К тому же, Евросоюз будет увеличивать давление на российскую экономику — и в будущем, заявил Кошта, ЕС ослабит способность рф продолжать войну.
Чиновник сообщил о готовящемся уже 15 пакете санкций против режима диктатора Владимира Путина.
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