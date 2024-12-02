В 2025 году Украина будет получать 1,5 млрд евро в месяц от замороженных активов рф

В 2025 году Украина будет ежемесячно получать по 1,5 млрд евро , которые можно будет использовать и для военных целей. Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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Эти деньги ЕС получит от использования замороженных российских активов, пояснил чиновник.

Также уже в декабре Евросоюз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки бюджета страны, сообщил Кошта.

Он анонсировал, что объединение продолжит оказывать Украине гуманитарную, экономическую, военную и энергетическую помощь, а также присоединится к ремонту имеющихся генерирующих мощностей «насколько мы ЕС это сможем».

К тому же, Евросоюз будет увеличивать давление на российскую экономику — и в будущем, заявил Кошта, ЕС ослабит способность рф продолжать войну.

Чиновник сообщил о готовящемся уже 15 пакете санкций против режима диктатора Владимира Путина.