АРМА продало на аукционе 11 картин Медведчука

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На аукцион было выставлено 15 картин, по четырем торги не состоялись.

За пять работ украинского художника, уроженца Закарпатья, Иосифа Гарани (Йожеф Гусенбергер) было предложено около 50 000 грн.

Всего АРМА уже продало 80 картин из арестованной коллекции на общую сумму 1 млн грн.

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Напомним

Среди самых дорогих работ:

392,5 тыс. грн — Композиция с лодками (автор неизвестен);

374,4 тыс. грн — Полдник в Крыму (автор — Витиковский Лев);

349 тыс. грн — Тройка (автор — Стойлов Константин);

284,8 тыс. грн — Лошади (автор неизвестный);

170,1 тыс. грн — Акт или испанка (автор — Сергей Резниченко);

170,1 тыс. грн — Натюрморт со стулом (автор — Сергей Резниченко);

175,8 тыс. грн — Девушка с арбузом (автор — Сергей Резниченко);

107,3 тыс. грн — Горный пейзаж (автор — Михаил Сапатюк);

71,5 тыс. грн — Крымский аромат (автор — Муравская Наталья);

60,7 тыс. грн — Рождественский день в Ждении (Герц Юрий);

54, 2 тыс. грн — Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен).

«Минфин» писал, что автомобиль Maybach (2003 года) Виктора Медведчука «ушел с молотка» за 1 829 009 грн. Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

АРМА продало в первый день аукциона 8 часов Медведчука почти на 3,6 млн грн.

Ранее «Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.