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28 ноября 2024, 19:33 Читати українською

АРМА продало на аукционе 11 картин Медведчука

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало на аукционах 11 картин из арестованной коллекции бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Результаты аукционов опубликованы в системе Prozorro.Продажи.

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало на аукционах 11 картин из арестованной коллекции бывшего народного депутата Виктора Медведчука.
Фото: Prozorro.Продажі

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Детали аукциона

На аукцион было выставлено 15 картин, по четырем торги не состоялись.

Самые дорогие лоты

За пять работ украинского художника, уроженца Закарпатья, Иосифа Гарани (Йожеф Гусенбергер) было предложено около 50 000 грн.

Всего АРМА уже продало 80 картин из арестованной коллекции на общую сумму 1 млн грн.

Читайте: АРМА продало самую дешевую картину из коллекции Медведчука — янтарный портрет

Напомним

Среди самых дорогих работ:

  • 392,5 тыс. грн — Композиция с лодками (автор неизвестен);
  • 374,4 тыс. грн — Полдник в Крыму (автор — Витиковский Лев);
  • 349 тыс. грн — Тройка (автор — Стойлов Константин);
  • 284,8 тыс. грн — Лошади (автор неизвестный);
  • 170,1 тыс. грн — Акт или испанка (автор — Сергей Резниченко);
  • 170,1 тыс. грн — Натюрморт со стулом (автор — Сергей Резниченко);
  • 175,8 тыс. грн — Девушка с арбузом (автор — Сергей Резниченко);
  • 107,3 тыс. грн — Горный пейзаж (автор — Михаил Сапатюк);
  • 71,5 тыс. грн — Крымский аромат (автор — Муравская Наталья);
  • 60,7 тыс. грн — Рождественский день в Ждении (Герц Юрий);
  • 54, 2 тыс. грн — Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен).

«Минфин» писал, что автомобиль Maybach (2003 года) Виктора Медведчука «ушел с молотка» за 1 829 009 грн. Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

АРМА продало в первый день аукциона 8 часов Медведчука почти на 3,6 млн грн.

Ранее «Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gucci
gucci
28 ноября 2024, 20:20
#
Боже, хто цю вонюку-смердюку купує
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